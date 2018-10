Erntefest in Dirndl und mit Lederhose

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) .

An die Trachten-Tradition, die es bis ins 19. Jahrhundert auch im Oderbruch gegeben hatte, wollte die Geschäftsführung von Odega mit dem Oktoberfest-Motto des Erntefestes 2018 erinnern. Viele Mitarbeiter kamen zwar nicht in Oderbruch-Tracht, dafür aber im Dirndl und mit Lederhosen. Die Landfrauen aus Groß Neuendorf hatten die Golzower Oderbruchhalle zünftig ausgeschmückt und DJ Flocki alias Falk Angrick sorgte für die entsprechende Stimmung.

Ohne auf konkrete Zahlen einzugehen, erklärte Detlef Brauer, dass die Ernte 2018 für das 200-Mitarbeiter-Unternehmen zwar schwierig war. Aber das sei das Jahr 2017 auch schon gewesen. „Wir haben die Situation, dass die Preise wieder gestiegen sind, so dass wir zwar weniger geerntet haben, aber die Einbußen nicht so groß waren“, sagte Brauer. Da das Unternehmen zudem ein großer Geflügelmäster ist, habe man in dieser Sparte recht stabile Ergebnisse erzielen können. Brauer verwies auch auf die Synergieeffekte in der Gruppe. Odega besteht bislang aus 21 Unternehmen an neun Standorten. Trotz der schwierigen Ertragslage will der Betrieb seinen Mitarbeitern zum Jahresende Prämien zahlen. Dürrebeihilfen hat die Firma nicht beantragt.

Geplant ist die Umstellung der Geflügelmast auf das Fairmastverfahren. Dabei werden höhere Anforderungen an das Tierwohl gestellt. In Sachsendorf wurden dafür ehemalige Milchkuhställe umgebaut. Die Stallanlagen für mehr als 73 000 Masthähnchen werden am 12. November erstmals in Betrieb gehen, so der Geschäftsführer. In der ehemaligen Milchviehanlage Golzow sollen nach dem Umbau noch einmal 72 350 Masthähnchen nach der selben Methode gemästet werden.

Herzlich in den Ruhestand verabschiedet wurden mit Werner „Otto“ Zellmer, Bernhard Guderjahn, Hannelore Thiemert und Joachim Schukar vier langjährige Mitarbeiter des Unternehmens. Hannelore Thiemert ist seit 1968 in der Landwirtschaft tätig, erst bei der Broilermast, später in den Entenställen. Werner Zellmer und Bernhard Guderjahn haben 1971 ihre Lehre beim Landwirtschaftsinstandhaltungswerk (LIW) Müncheberg begonnen. Für Bernhard Guderjahn, der zur Film-Klasse der „Kinder von Golzow“ gehörte, ist dieser Berufsstart sogar in der Langzeitdokumentation festgehalten worden. Werner Zellmer, den viele auch als „Otto“ kennen, hatte sich zum Meister und Ingenieur-Pädagogen qualifiziert. Er kümmerte sich im Unternehmen viele Jahre um die Gewinnung des beruflichen Nachwuchses im Rahmen des UTP-Unterrichtes und verschiedener Wettbewerbe zur Landbearbeitung.

Um den Nachwuchs ist Odega noch immer bemüht. Zum Erntefest waren viele junge Mitarbeiter gekommen. Odega ist ein Ausbildungsbetrieb, der unter anderem Land- und Geflügelwirte sowie Instandhaltungsmechaniker ausbildet. Aktuell hat Odega fünf Azubis.