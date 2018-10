Tanken vor dem Flug in die Heide

Jörg Kühl

. Wieder sind in der Lieberoser Heide zwei Waldbrände ausgebrochen. Sonntagnachmittag wurde gegen 15 Uhr ein Brand bei Klein Liebitz gemeldet. Dieser konnte in den folgenden Stunden gelöscht werden. Um 16 Uhr brach ein großflächiger Brand auf der Schießbahn des ehemaligen Truppenübungsplatzes aus. Dort hatte es in der vergangener Woche bereits gebrannt. Die aktuelle Stelle schließt sich in südlicher Richtung der gerade abgebrannten Fläche an.

Wegen Munitionsbelastung kann der aktuelle Waldbrand auf der Schießbahn nicht vom Boden aus gelöscht werden, ein Hubschrauber mit Löschwasser-Abwurf-Vorrichtung ist angefordert. Wie bei mindestens fünf Bränden diesem Jahr zeigt sich auch jetzt wieder das Muster: Erst ein kleiner Brand am Rande der Heide, dann ein großflächiger Brand in zentral gelegenen Bereichen, die von Einsatzkräften nicht betreten werden können. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch in Sachen Brandstiftung. (jök)