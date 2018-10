Heinz Kannenberg

(MOZ) Am Mittwoch liest die Schauspielerin Barbara Schnitzler um 19 Uhr vor dem Marienaltar in der St.-Gertraud-Kirche aus Heinrich von Kleists weniger bekannten Erzählung „Die heilige Cäcilie“. Mit ihr sprach .

Die Erzählung „Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik“ von Heinrich von Kleist wird als vornehmlich religiöser Text interpretiert. Ist daher auch der Auftrittsort Kirche gewählt?

Die Organisatoren der Kleist-Festtage haben sich für den Ort der Lesung bestimmt nicht zufällig entscheiden. Ich finde es sehr aufregend, vor dem Marienaltar der St.-Gertraud-Kirche lesen zu dürfen. Und dann ist es ja auch eine Konzertlesung. Der Organist Thomas Noll begleitet mich bei der Lesung auf der Orgel. Thomas Noll widmet sich ja auch insbesondere der Vermittlung intersdisziplinärer Musik-Kunst-Projekte. Ich freue mich auf diesen Abend und sehe ihm sehr aufgeregt entgegen.

Was ist die Grundbotschaft in Kleists Erzählung?

Die Erzählung erschien erstmals Ende 1810 in der Zeitschrift Berliner Abendblätter. Ich habe sie vor 20 oder 30 Jahren schon mal gelesen und fand sie nicht so interessant. Für mich wurde sie jetzt beim nochmaligen Lesen zu einer unglaublichen Entdeckung.

Was haben Sie neu entdeckt?

Die Sprache von Heinrich von Kleist macht mich süchtig. In der Erzählung geht es um eine nicht stattgefundene Revolution in einem Dom. Alles erscheint wie in einem Märchen. Mit der Kraft der Musik werden alle Absichten der Zerstörung in schöne Gedanken umgeleitet. Es ist einerseits eine religiöse Geschichte, andererseits erzählt Kleist sie ohne religiösen Eifer. Es gibt in dieser Erzählung humorvolle, ja ulkige Stellen. Für Leser und Hörer ist diese Erzählung ein lohnender Genuss.

Gibt es einen aktuellen Bezug, wenn Sie Heinrich von Kleists Erzählung „Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik“ interpretieren sollten?

Wir erleben in Deutschland und darüber hinaus derzeit viele hasserfüllte Demonstrationen, die zum Teil auch rechtsextremistisch durchwandert sind. Es mag eine Utopie sein, aber ich finde den Gedanken wunderbar, diese schrecklich lästigen Demonstrationen einfach aufzulösen. Ich möchte daran glauben, dass diese hasserfüllten Menschen durch etwas Schönes, beispielsweise die Kraft der Musik, erschüttert werden können und wieder zur Besinnung kommen. Heinrich von Kleists Erzählung „Die heilige Cäcilie und die Gewalt der Musik“ macht mir diesen Mut.

Welche Rolle hat für Sie als Schauspielerin in vier Jahrzehnten Heinrich von Kleist gespielt – eine Haupt- oder Nebenrolle?

Auf der Schauspielschule habe ich beispielsweise eine Rolle aus dem „Prinz von Homburg“ vorgesprochen. Aber eigentlich habe ich nie so richtig in einem Kleist-Stück gespielt. Das bedauere ich sehr. Aber vielleicht kommt diese Rolle ja noch. Ich habe mir vorgenommen, mit Heinrich von Kleists Erzählungen weiter zu machen und noch mehr zu lesen. Heinrich von Kleists Sprache ist umwerfend, wenn auch kompliziert. Aber sie ist so gestisch und kraftvoll. Durch die Beschäftigung mit der Erzählung „Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik“ wurde ich davon angezündet.

Konzertlesung mit Barbara Schnitzler: Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. An der Orgel Thomas Noll. Mittwoch, Sankt-Gertraud-Kirche, 19 Uhr. Tickets kosten 10, 8 und 5 Euro (mit Festivalpass). Schüler bis 10 Jahre haben freien Ein-tritt.