Klare Regeln aufstellen

Potsdam (MOZ) Seit den 90ern gibt es eine Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg im Gesundheitsbereich. Als Grundsatz galt, dass die Großstadt die Hochleistungsmedizin, etwa bei komplizierten Transplantationen oder schweren Verbrennungen vorhält. Im Gegenzug sollte die stationäre Rehabilitation in brandenburgischen Einrichtungen stattfinden.

Berlin hat sich davon verabschiedet und Rehakliniken in seinen Stadtgrenzen genehmigt. Um so wichtiger ist es jetzt, mit einer gemeinsamen Krankenhausplanung feste vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Zumal wenn in Berlin eine Bereinigung der Krankenhauslandschaft droht, müssen alle Versuche unterbunden werden, aus der Mark zusätzliche Patienten abzuwerben.

Aber auch in Brandenburg muss man sich die Frage stellen, ob die Wohnortnähe in jedem Fall den geringeren Einsatz an Spezialisten oder teurer Technik aufwiegt. Das muss nicht gleich mit Schließungen einhergehen, wohl aber mit Umstrukturierungen.