Nummer 1 im Deutschlandvergleich

Hubert Job: Professor an der Uni Würzburg © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Schorfheide gehört zu den herausragenden Tourismusmagneten Brandenburgs. Jährlich kommen rund drei Millionen Besucher. Damit fließt Geld in die Region. Die Wertschöpfung im Biosphärenreservat liegt bei rund 44 Millionen Euro. Das hat die Uni Würzburg ermittelt.

Der naturnahe Erhalt einer Kulturlandschaft kostet nicht nur Geld, die Sache kann auch wieder Geld einspielen. Gab es bisher aber nur wenig verlässliche Zahlen, hat nun die Universität Würzburg ein handfestes Papier auf den Tisch gelegt. Es geht um die positiven Effekte des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Schon bei der ersten Zahl müssen selbst eingefleischte Tourismus-Optimisten schlucken: Innerhalb eines Jahres tummeln sich 3,2 Millionen Besucher im Gebiet des Reservats. Davon sind 2,2 Millionen Tagesgäste. Und davon fangen vor allem die Spitzen-Ausflugsziele wie Kloster Chorin und das Schiffshebewerk Niederfinow einen Großteil ab. Was aber nicht bedeutet, dass die Gäste gleich wieder abdüsen. Eine Befragung hat ergeben: 62 Prozent der Besucher haben die Biosphäre als solche wahrgenommen. „Herzlichen Glückwunsch“, sagt Hubert Job, Professor an der Uni Würzburg, dem Kuratorium des Reservats. Denn der Anteil derjenigen, die allein wegen der Außenwirkung des Schutzgebietes anreisen, setzt Schorfheide-Chorin auf Platz 1 im deutschlandweiten Ranking. Damit hat hier niemand gerechnet, wie an den Minen der Kuratoriumsvertreter abzulesen ist.

In Zahlen ausgedrückt: Jährlich schafft das vor allem in Berlin und Brandenburg sehr bekannte Schutzgebiet einen Umsatz von 90,6 Millionen Euro. Bereinigt durch Vorleistungen und Steuern verbleiben rund 44 Millionen Euro reine Wertschöpfung in der Region. Die einen sagen: „Das ist viel“, andere meinen „könnte mehr sein“.

Doch der Tourismus im Reservat scheint mit seinem Slogan „Frieden mit der Natur“ voll im deutschen Trend zu liegen. Touristen, die extra wegen der Biosphäre und entsprechender Angebote anreisen, bevorzugen mehr Ferienwohnungen als Hotels und stärken auch ungemein die Campingwirtschaft in den Kreisen Uckermark und Barnim. Die Erhebung der Uni Würzburg hat mit ihrer repräsentativen Befragung auch nachgewiesen, dass Reservatsbesucher einen höheren Anteil der Übernachtungsgäste ausmachen. Allerdings geben sie lieber weniger Geld für teurere Betten aus, sondern kaufen eher gesunde Lebensmittel der regionalen Anbieter. Etwa 44 Prozent der Touristen geben an, zielgerichtet nach solcherart Produkten zu suchen. Sie fahren dann mit vollen Taschen heim. Noch eine Überraschung: Es gibt unter den Besuchern ein hohes Bewusstsein für die direkten Ziele und Aufgaben des Reservats.

Negativ schlägt allerdings der Nahverkehr zu Buche. Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn fallen eher dürftiger aus als im deutschlandweiten Vergleich – auch dieses Ergebnis ist so nicht erwartet worden. Offenbar reichen die Verkehrsmittel und Verbindungen nicht aus. Außerdem sind Fahrwege zwischen den Zielen gerade in der Uckermark sehr lang.

Als verbesserungswürdig bezeichnet Hubert Job den Wiedererkennungswert der Biosphäre besonders an den Touristenmagneten rund ums Kloster Chorin und im Wildpark Schorfheide. Er sieht gerade für die wirtschaftlichen Effekte deutliches Ausbaupotenzial. Wenn die Touristen gute Lebensmittel haben wollen, müsse man mehr davon anbieten. Eine Idee wären zum Beispiel regionale Bauernmärkte, die die Außenwirkung des Schutzgebiets weiter stärken. Die gut besuchten jährlichen Regionalmärkte an verschiedenen Stellen beweisen das ebenso wie die Brandenburger Landpartie oder der Milchmarkt der Hemme-Molkerei Schmargendorf. Hier rollen jeweils tausende Besucher an, viele aus Großstädten. Die meisten allerdings mit dem Auto.