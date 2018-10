Nur noch Naturstrom aus der Steckdose

Michael Dietrich

(MOZ) Künftig soll in Schwedt nur noch Ökostrom aus der Steckdose kommen. Die Stadtwerke haben angekündigt, ab 2019 ihre Kunden komplett mit grüner Energie zu versorgen – ohne den Preis zu erhöhen. Der Energieversorger hat dafür Strom aus skandinavischen Wasserkraftwerken zugekauft.

Ökostrom bieten die Stadtwerke schon seit mehreren Jahren an. Der heißt „SDT-S-Natur“, wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien wie Wasser- und Windkraft erzeugt und ist in der Regel 0,4 Cent teurer als herkömmlicher Strom aus dem Mix von Kohle, Kernkraft und Erdgas. Von den 19 000 Kunden der Stadtwerke haben bisher gerade mal 250 Kunden den Naturstrom gekauft.

Größter Naturstrom-Kunde sind die Stadtwerke selbst, die nicht nur ihre grünen Stromtankstellen für E-Mobile damit speisen, sondern auch den Eigenverbrauch an Strom für Firmensitz und technische Anlagen decken. Jetzt sollen alle Stadtwerke-Kunden Naturstrom bekommen, zum gleichen Strompreis, den sie bisher zahlten, also weniger, als die 250 Pioniere in Sachen Ökostrom.

Dirk Sasson, Geschäftsführer des Unternehmensverbundes aus Stadtwerken und Technischen Werken, bestätigt die Pläne. „Schon jetzt werden 60 Prozent des Stromes in unserem Netzgebiet aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Um den Anteil auf 100 Prozent zu erhöhen, haben wir zertifizierten Strom aus Wasserkraftwerken in Skandinavien eingekauft und gesichert. Damit garantieren die Stadtwerke ab 1. Januar 2019 die Versorgung aller Kunden mit Strom aus erneuerbarer Energie“, erklärt Dirk Sasson.

Trotzdem wird auch im Schwedter Netz Strom fließen, der von Kernkraft- oder Braunkohlekraftwerken erzeugt wird. „Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes, er kann in Netzen nicht danach getrennt werden, wie er erzeugt wurde. Aber je mehr Versorger Ökostrom an den Strombörsen kaufen, um so weniger wird Strom aus Kohle verkauft“, erklärt Dirk Sasson. Er sieht den Schritt als einen Beitrag zum Umweltschutz und schonenden Umgang mit natürlichen Reccourcen, dem sich die Stadtwerke in ihrem Unternehmensleitbild verpflichtet haben. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesunde Lebensgrundlagen für kommende Generationen. Um das zu unterstreichen, starten wir gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit dem einzigartigen Nationalpark vor unserer Haustür und werden die Natur- und Umweltbildung in den Kitas und Schulen fördern“, erklärt Dirk Sasson.

In den nächsten Tagen werden alle Kunden, die schon jetzt Naturstrom beziehen, Post zu diesem Thema erhalten. Die Stadtwerke stellen ihnen frei, zu dem Naturstrom zu wechseln, den künftig alle beziehen, und damit 0,4 Cent pro Kilowattstunde weniger zu zahlen. Bleiben sie jedoch ihrem Altvertrag treu, verpflichten sich die Stadtwerke, dieses Geld in die Förderung des Nationalparks zu investieren.