Kritik an Geheimhaltungspolitik

Joachim Eggers

(MOZ) Mehr Transparenz und weniger nichtöffentliche Entscheidungen – das will die Fraktion „Unser Woltersdorf“ in der Gemeindevertretung erreichen. Auf ihren Antrag hin haben die Gemeindevertreter beschlossen, die rechtlichen Grundlagen für die nicht-öffentliche Behandlung Themen von der Verwaltung prüfen zu lassen. Erklärtes Ziel: weniger Geheimhaltung, mehr Öffentlichkeit.

Immer mehr wichtige Themen würden in geschlossener Sitzung behandelt, und die Gemeindevertreter dürften den Bürgern dann keine Auskunft geben, sagten Fraktionschef Askell Kutzke und sein Mitstreiter Dirk Hemmerling. Unser Woltersdorf schwebt eine Handlungsanweisung vor, „um nicht öffentliche Themen klar identifizieren zu können“, formulierte Hemmerling. Die vierköpfige Fraktion nennt unter anderem Mietverträge mit Vereinen, aber auch „grob fahrlässiges Fehlverhalten von Personen in leitenden Funktionen gemeindeeigener Unternehmen“. Es könne nicht sein, sagte Kutzke, dass „Leute, die Verfehlungen gemacht haben, auch noch geschützt werden, und niemand weiß, wieso“. Die Regelung sollte dann in die Hauptsatzung einfließen. Als nachahmenswertes Vorbild nannte Hemmerling die Hauptsatzung von Briesen.

Kutzke beklagte auch, dass die Gemeindevertreter zur Verschwiegenheit verpflichtet würden. Auf die Frage, von wem dies ausgehe, sagte er am Freitag der MOZ: „Von der Verwaltung, die von der Bürgermeisterin geleitet wird.“ Als mögliche Motive dieser Politik werden Vorsicht oder Unwissenheit vermutet. Die Bürgermeisterin, Margitta Decker, die als Kandidatin von „Unser Woltersdorf“ ins Amt gekommen ist, nahm nicht an der Sitzung teil. Sie war zu Beginn bis Ende dieser Woche entschuldigt worden.

Der Antrag stieß auf viel Zustimmung, wurde aber auch kontrovers diskutiert. Sebastian Meskes (Linke), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, mahnte: „Eine solche Regelung hat keine Gesetzeswirkung.“ Gegenüber der MOZ bezweifelte er auch den Sinn des Vorschlags: „Einen Dorfpranger brauchen wir nicht.“ Stefan Bley (CDU/SPD) sagte, auch seine Fraktion sei für das Prinzip der Transparenz, und wollte von Vize-Bürgermeisterin Kerstin Marsand wissen, was es für die Verwaltung bedeute, wenn der Vorschlag angenommen würde. „Einen Arbeitsauftrag“, antwortete Kerstin Marsand achselzuckend.

Stefan Grams vom Woltersdorfer Bürgerforum sagte, er sei grundsätzlich einverstanden, mahnte aber: „Die Themen, die Sie angesprochen haben, wären auch künftig nicht öffentlich zu behandeln. Die Unschuldsvermutung gilt.“ Auf die Nachfrage von Kerstin Marsand, wann denn die Briesener Satzung zum letzten Mal rechtlich geprüft worden sei, wusste Hemmerling keine Antwort. Bei zwei Enthaltungen sprachen sich die Gemeindevertreter dafür aus, das Thema im Hauptausschuss weiter zu diskutieren. Gestrichen wurde aus der Vorlage nur ein Passus, in dem die Rede davon war, gegebenenfalls externe Beratung in Anspruch zu nehmen.