Kunterbunter Rockmix

Arnold Ille

Lebus „300“ ist nicht nur Titel des gleichnamigen Films, sondern auch eine Zahl, die sich durch den „Rock Am Kreisel“ in Lebus gezogen hat. Denn so viele Anfragen hatten die beiden Veranstalter Michael Gremling und Mike Bartsch von Bands, die hier in diesem Jahr spielen wollten. Auch die Anzahl der Besucher pendelt sich an diesem Abend um die 300 ein.

Immerhin ist es die sechste Auflage. Einen „kunterbunten Rock-Mix“ hatte Veranstalter Mike Bartsch. So war von der Garagenpop-Band „Soeckers“ bis hin zu NuMetal der Band „BraZing Bull“ für jeden Geschmack das passende dabei. Das Prädikat „kunterbunter Rock-Mix“ vertreten die Musiker und Entertainer der Band Inge&Heinz vermutlich am besten, die haben ihre Anmeldung jedoch nicht rechtzeitig abgeschickt, so Bartsch.

Als die T-Shirts mit dem LineUp, also den auftretenden Künstlern, bereits bedruckt waren, musste die Band „Stadtruhe“ leider spontan absagen. Dafür sind die Musiker der Berliner Band „Unglaublicher Vorfall“ eingesprungen. Neben regionalen Dauerbrennern, wie „Venterra“ und der Frankfurter Band „Bockwurschtbude“ greifen die beiden Veranstalter auf ein großes Netzwerk zu. So gestaltete sich für viele Besucher die aus Itzehoe angereiste Metall-Band „BraZing Bull“ als Überraschungs-Act.

Viele Besucher haben längere Fahrtwege in Kauf genommen, um hier zu sein. Darunter die Berliner Angelika und Michael. Nachdem Angelika durch eine in Lebus wohnende Freundin von diesem Event erfahren hatte, entschloss sie sich, eigens dafür anzureisen. Auch der Berliner Klaus Hirsemeier schwärmt von der Veranstaltung. Er gehört zum Team und nutzt die Gelegenheit, um hier mitzufeiern. „Was besseres kann man sich nicht wünschen.“

Auch die beiden Veranstalter zeigen sich zufrieden. „Von den Besuchern kommt gutes Feedback und wir wollen darauf mit den nächsten Jahren aufbauen“, so Bartsch.