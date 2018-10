Sicheres Gefühl dank Armband

Schnelle Hilfe in Not: Frank Zinner von den Johannitern erläutert die Technik des Notrufsystem. Derzeit kann es kostenlos getestet werden. © Foto: Patrizia Czajor

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Hilfe auf Knopfdruck: Dank eines Armbands der Johanniter-Unfall-Hilfe können Senioren in Gefahrensituationen sofort Hilfe anfordern. Ältere Menschen werden auch von hiesigen Pflegediensten, die mit dem Verein kooperieren, auf das Angebot aufmerksam gemacht.

Mit einem guten Gefühl ist Klara Seifert vor acht Jahren ins Seniorenwohnheim an der Maxim-Gorki-Straße gezogen ist. „Seitdem fühle ich mich viel sicherer“, sagt sie. Grund dafür ist vor allem das Armband, das man der Seniorin bei ihrem Einzug umgelegt hat. Im Beisein von Frank Zinner von der Johanniter-Unfall-Hilfe, die das Angebot zur Verfügung stellt, darf sie heute einmal testweise auf den Knopf am Armband drücken. „Hallo Frau Seifert“, sagt bald darauf eine Frauenstimme über den Lautsprecher der Basisstation, die im Flur der Wohnung steht. Frank Zinner erklärt ihr, dass er die Technik nur habe demonstrieren wollen.

Derartige Testanrufe sind laut Frank Zinner nicht unüblich, um zu schauen, ob durch den Knopfdruck störungsfrei der Kontakt zur Notrufzentrale in Berlin hergestellt wird. Sollte die Zentrale dort einmal ausfallen, wählt sich das Telefon übrigens automatisch in die Zentralen in Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern ein, wie der technische Kundendienstleiter erläutert. Auf dem Display sehen die Mitarbeiter dort dann direkt die Krankengeschichte sowie die gesundheitlichen Einschränkungen der Person. „Sogar, ob derjenige schwerhörig ist“, meint Frank Zinner.

Klara Seifert hat den Alarm bislang noch nicht auslösen müssen, dafür aber die Enkelin der 82-Jährigen. Das Mädchen hat sich laut Clara Seifert aber so erschrocken, dass sie es mit großer Sicherheit nie wieder machen werde. Gerade die Möglichkeit, im Notfall nicht allein zu sein, ist für Klara Seifert, deren Mann frühzeitig verstorben und die vor einigen Jahren an Krebs erkrankt ist, sehr wichtig. Zudem könne sie auf diese Weise möglichst selbstständig bleiben. „Ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen.“

Im Seniorenwohnheim an der Maxim-Gorki-Straße werden die Bewohner laut Frank Zinner automatisch mit dem Armband ausgestattet. In der ganzen Stadt seien es über 200 ältere Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe profitiere zudem von der Kooperation mit den Pflegediensten Ettmeier sowie Seidel und Engler, sagt der Mitarbeiter. Diese machten ihre älteren Kunden darauf aufmerksam. Damit im Notfall schnell gehandelt werden könne, sei vor Ort vor allem die Kooperation mit dem Pflegedienst Lindenblatt zentral, wie Frank Zinner sagt. Der habe sich dazu bereiterklärt, bei ausgelösten Notrufen nach den Senioren zu schauen.

Wie wichtig das ist, hat etwa Klaus Melchior erfahren. Im Gemeinschaftsraum erzählt der Hausbewohner, wie seine Frau damals umgekippt sei. Sofort sei jemand zur Stelle gewesen, der den Notarzt kontaktiert habe. Als „gute Sache“ bezeichnet auch Klaus Bülow das Notrufsystem des Vereins – vor allem da der 85-Jährige am Herzen operiert worden ist. Doch „der große und der kleine Klaus“, wie die beiden Bewohner witzeln, schätzen auch die gemeinschaftliche Atmosphäre im Haus. Täglich würden sich die Senioren zum Kaffee und Plausch treffen. „Vor kurzem haben wir hier Geburtstag gefeiert“, erzählt Klaus Bülow.