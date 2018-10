Eltern zahlen weniger Kitabeiträge

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Stadtverordnetenversammlung hat die neue Kitagebührensatzung mehrheitlich mit einer Änderung zu den Hortgebühren verabschiedet. Die neue Satzung entlastet viele Familien vor allem mit geringen und durchschnittlichen Einkommen.

Die hohen Hortgebühren bis zu 118 Euro pro Platz und Monat sind vom Tisch. Die Angermünder Stadtverordnetenversammlung hat die neue Kitagebührensatzung mit einem Änderungsvorschlag der Fraktionen Linke, SPD/Grüne verabschiedet, die eine Deckelung der Platzkosten für Hortkinder auf maximal 60 Euro beinhaltet. In der noch gültigen Satzung aus dem Jahr 2007 beträgt der Höchstbeitrag für einen Hortplatz 30 Euro. Gegenüber zum ursprünglichen Satzungsentwurf der Verwaltung entsteht mit der neuen Beitragsfestlegung für Hortkosten für die Stadt ein Fehlbetrag von insgesamt 65 000 Euro, der aus kommunalen Haushaltsmitteln gedeckt wird.

Für die meisten Familien bringt die neue Satzung eine finanzielle Entlastung. Vor allem Eltern mit geringem bis durchschnittlichem Einkommen zahlen künftig weniger Platzgeld für die Kinderbetreuung in Kinderkrippe und Kindergarten. Grund: Das anrechenbare Jahreshöchsteinkommen, für das der Höchstbeitrag fällig wird, wurde auf 55 000 Euro angehoben. Bisher war der Höchstbeitrag bereits bei einem Jahresnettoeinkommen ab 35 000 Euro fällig. Außerdem wird das Kindergeld nicht mehr als Einkommen zugerechnet. Zudem wird für jedes weitere Kind in der Familie ein Unterhaltsbetrag vom Einkommen abgezogen und zusätzlich ein Geschwisterrabatt auf den Kitabeitrag gewährt. Für die Ferienbetreuung im Hort sollen künftig keine Extrakosten berechnet werden. Bei einer Neuaufnahme in Krippe oder Kindergarten wird für die zweiwöchige Eingewöhnungszeit ein Pauschalbeitrag von 15 Euro erhoben und das reguläre Platzgeld erst danach fällig. Das Essengeld für Krippe und Kindergarten soll künftig als Pauschalbeitrag in Höhe von 30,70 Euro im Monat berechnet werden, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Bisher mussten die Kitas für jedes Kind jede einzelne Portion berechnen. Lediglich für Hortkinder wird das Essengeld weiterhin einzeln berechnet. Sie zahlen 2,10 Euro pro Portion.

Der Elterninitiative, die sich vor zwei Jahren aus Protest gegen den ersten Kitasatzungsentwurf der Stadt gegründet hatte, gehen die Änderungen in der überarbeiteten Satzung zugunsten der Familien dennoch nicht weit genug. Sprecher Michael Scholz kritisiert, dass Höchst- und Mindesteinkommen zu niedrig angesetzt seien. Eltern, die überdurchschnittlich gut verdienen, wie Ärzte oder höhere Beamte, würden auch mit der neuen Satzung vergleichsweise nicht mehr für einen Kitaplatz bezahlen, als Eltern mit einem durchschnittlich gutem Einkommen, die die größte Last tragen müssten. Dagegen sei das Mindestjahreseinkommen mit 13 260 Euro zu gering angesetzt. Eine Familie mit einem Kind erhalte eine Grundsicherung von rund 19 000 Euro im Jahr, so Scholz. Außerdem fordert die Elterninitiative einen beitragsfreien Monat, wie ihn beispielsweise das Amt Oder-Welse eingeführt hat.

Die Stadtverordnetenversammlung wollte allerdings die Satzung nicht noch einmal zurückziehen und erneut überarbeiten. „Wir haben jetzt zwei Jahre intensiv darüber beraten und waren für alle Vorschläge auch von den Eltern offen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie man die Hortbeiträge moderater gestalten kann. Jetzt haben wir eine Satzung, die man wirklich beschließen kann. Das Gros der Familien wird entlastet, auch wenn es immer einige geben wird, die dagegen sind“, erklärte Heiko Poppe (Linke).

Die SVV beschloss die neue Satzung einstimmig, die am 1.1. 2019 in Kraft tritt.