Strompreis bleibt hoch

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Trotz einer leichten Senkung der EEG-Umlage bleiben die Energiekosten für Verbraucher voraussichtlich auch im kommenden Jahr hoch. Grund ist eine neue Umverteilung der Kosten für den Anschluss von Küsten-Windkraft.

Die Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) gilt als so etwas wie ein Gradmesser für die Kosten der Energiewende. Im kommenden Jahr wird sie sinken, von 6,8 Cent pro Kilowattstunde auf 6,4 Cent. Das teilten die Betreiber der großen Stromnetze am Montag mit.

Insgesamt macht die EEG-Umlage etwa ein Viertel des Strompreises aus. Ihre Aufgabe ist es, die festen Vergütungen, die Ökostrom-Produzenten für ihren Strom bislang unabhängig vom Marktpreis bekommen, zu finanzieren. Da der Börsenstrompreis zuletzt stark gestiegen ist und sich Prognosen zufolge auch in Zukunft auf hohem Niveau halten wird, fällt die für die EEG-Umlage zu schließende Lücke im kommenden Jahr etwas geringer aus. Ursache für den Kostenanstieg an der Strombörse sind gestiegene Preise für Steinkohle, Öl und Gas. Auch der Anstieg der Preise im europäischen CO2-Emissionshandel zeigt seine Wirkung.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht die Entwicklung als Ergebnis der Reformen der vergangenen Jahre. Neu installierte Wind-, Solar- und Biomasse-Anlagen bräuchten „immer weniger Förderung“, dadurch könne die Umlage nach 2018 nun erneut sinken. Das sei für die Energiewende „eine gute Nachricht, weil wir zeigen, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen können“.

Doch gehören zum Strompreis nicht nur die EEG-Umlage, sondern auch noch weitere Abgaben wie Steuern, Netzumlagen und -entgelte. So haben die großen Stromnetzbetreiber außer der EEG-Umlage auch die sogenannte Offshore-Netzumlage für 2019 bekanntgegeben. Diese soll die Kosten für den Anschluss von Windkraftanlagen vor den Küsten an das Hauptstromnetz finanzieren, zuvor wurden diese Kosten über die regionalen Netzentgelte getragen. Mit etwa 0,42 Cent pro Kilowattstunde ist die Offshore-Umlage nun etwa zehn Mal so hoch wie im Vorjahr.

Bei Verbraucherschützern sorgt diese Umschichtung für Empörung. Denn diese Umlage wird wie die EEG-Umlage vor allem von den Verbrauchern getragen – die Industrie ist fast vollständig befreit. So könnten obwohl der für Brandenburg zuständige Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz seine Netzentgelte für das Jahr 2019 um voraussichtlich 23 Prozent senken will, aufgrund dieser Umschichtung und der steigenden Strombeschaffungspreise die Endkunden-Stromkosten trotzdem steigen. Laut dem Vergleichsportal Verivox ergibt sich eine Zusatzbelastung von rund 18 Euro – die identische Summe um die die Senkung der EEG-Umlage den deutschen Durchschnittsverbraucher entlasten würde.

„Die Bundesregierung darf die Stromkosten nicht weiter zu Lasten der privaten Haushalte umschichten“, mahnt deswegen Klaus Müller, Chef der Verbraucherzentrale Bundesverbands. „Es ist zwar erfreulich, dass die EEG-Umlage zum zweiten Mal in Folge für private Verbraucherinnen und Verbraucher sinkt. Das macht sich für sie aber kaum im Geldbeutel bemerkbar“, so Müller. Er fordert deswegen, die Stromsteuer solle „nahezu“ abgeschafft, Privilegien der Industrie reduziert und die Umlage teils aus Steuern bezahlt werden. Unterstütung erhält er vom Institut der deutschen Wirtschaft: „Die EEG-Umlage wird vor allem von ärmeren Haushalten getragen – gleichzeitig profitieren insbesondere reichere Haushalte, weil sie häufiger Solaranlagen betreiben“, kritisiert deren Energie-Experte Thilo Schaefer. Die Umlage müsse deshalb vom Stromverbrauch entkoppelt werden.

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hingegen wehrt sich gegen Vorwürfe, die Industrie würde sich nicht ausreichend an den Kosten der Energiewende beteiligen. Die EEG-Umlage müsse „von rund 96 Prozent der Industrieunternehmen in voller Höhe bezahlt werden“, betonte der BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Aus der leichten Senkung folgt auch für ihn „keine Entwarnung für den Strompreis“.