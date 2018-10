Bauflucht-Vorgabe besiegelt Baum-Ende

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Im Doppeldorf kollidiert ein Bauwilliger mit Vorgaben eines alten Bebauungsplans aus den 1990er-Jahren. Das Rathaus verweist auf mögliche Folgewirkungen und Vertrauensschutz für andere Bauherren.

Norbert Nöske ist sauer. Seit einigen Monaten versucht er, auf einem Eckgrundstück an der Friedhof-/Marienstraße in Petershagen ein Einfamilienhaus an eine Stelle zu bekommen, die aus seiner Sicht vernünftig wäre. Aber das funktioniert nicht. Weil es einen Bebauungsplan aus den 1990er-Jahren gibt.

Der schreibt beispielsweise vor, dass eine Baulinie an der Friedhofstraße eingehalten werden muss. Dadurch müssen zwei große Tannen fallen, um die es nach Ansicht des Naturfreundes schade wäre. Von der Gemeinde würden sie als nicht erhaltenswert eingestuft. Auf der anderen Straßenseite wird die Bauflucht übrigens nicht so rigoros vorgeschrieben. Dort sind Häuser weiter hinten auf dem Grundstück erlaubt. Auf Nöskes Seite stehen auch Gebäude weiter hinten, allerdings Altbestand. In Baulinie stehen bislang drei.

Auch die Terrasse, die man im Normalfall nach Süden ausrichte, funktioniert so nicht. Vorgeschlagen worden sei ein Platz Richtung Nordwesten.

Der Fredersdorfer, der sich mit seiner Frau stark in der Petershagener Angerscheune engagiert, hat inzwischen verschiedenste Gespräche geführt, mit wenig Erfolg. Nachdem ein altersgerechtes Haus an dem Standort nicht funktioniert hatte, sei zumindest Zweigeschossigkeit zugestanden worden statt anderthalb. Aber schon ein asymetrisches Dach sei wieder nicht erlaubt. Und eben das Verschieben des Baukörpers. Eine Straßenfront ohne Tür und Fenster wäre indes möglich. „Alle, mit denen wir gesprochen haben, sagen, das ist doch nicht normal“, berichtet Nöske.

Carmen Schiene, Bauamtsleiterin im Doppeldorf, verwies auf Anfrage auf den Grundsatz, dass man sich öffentlich zu Einzelvorhaben nicht äußere. Es sei eine Baugenehmigung erteilt, ein Antrag auf Änderung liege nicht vor.

Wie sie erläuterte, seien Befreiungen vom B-Plan möglich. Im Hinblick auf die Vorbildwirkung im gesamten Gebiet hätte eine Befreiung von der Baulinie keine untergeordnete Bedeutung. Mit Rücksicht auf den allgemeinen Gleichheitssatz sei abzuwägen, welche Folgewirkung erzielt werden könnte. Nicht unerheblich sei zudem der Aspekt des Vertrauensschutzes, den alle angrenzenden Eigentümer genießen. Für die Änderung eines B-Plans sei entscheidend, ob dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich sei. Auf eine Änderung gebe es wie auch auf die Aufstellung keinen Anspruch, erklärte sie.

Bauausschusschef Andreas Lüders sieht „bei allem Wohlwollen“ keine Möglichkeit, die Verwaltung dazu zu bringen, den Abweichungen zuzustimmen. Die Gemeindevertretung habe gerade wieder gelernt, dass man sie auch nicht per Beschluss zwingen könne, von Satzungen abzuweichen, erinnerte er an einen Beschluss zum Baumschutz.

Natürlich könne ein Antrag gestellt werden, die Satzung zu ändern. Wenn es dem Gemeinwohl diene. Der Käufer des Grundstücks sollte sich vorher informieren, ob da ein B-Plan existiert. Der werde nicht gemacht, um ihn irgendwann wieder aufzuheben. Dann wären ja auch alle darauf basierenden Baugenehmigungen Makulatur.

Das Potsdamer Infrastrukturministerium stützte die Sicht des Bauamtes. Wenn eine Baulinie festgesetzt sei, sollte nicht abgewichen werden, so Sprecher Steffen Streu. Ausnahme seien geringfügige Überschreitungen durch Gebäudeteile. Ansonsten müsste der B-Plan geändert werden. Das hieße ein längeres Verfahren und Kosten von mehreren 10 000 Euro.