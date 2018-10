Pächter für Schleicher gesucht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von

Die Stadt sucht für das Gesellschaftshaus Schleicher in der Wilhelmstraße ab dem kommenden Jahr einen neuen Pächter. Von dem Ergebnis hängt auch ab, welche baulichen Maßnahmen an dem Gebäude vorgenommen werden.

Vor einiger Zeit klang es noch so, als würde es eine längerfristige Beziehung werden: Peter Marscheider, noch Pächter des Gesellschaftshauses Schleicher in der Wilhelmstraße, hatte einen Vertrag mit der Stadt, der das Gebäude gehört, bis Ende des Jahres geschlossen. Noch im Juli dieses Jahres hatte Michael Reichl, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, gegenüber der MOZ gesagt: „Die Weiterführung in einem längerfristigen Vertrag über 2018 war und ist beiderseitiger Wille.“ Doch nun gehen Stadt und Pächter getrennte Wege. Peter Marscheider hatte im September angekündigt, dass die Familiennachmittage am Sonntag im Saal des Gesellschaftshauses nicht mehr fortgeführt werden. Ein Grund war der schlechte bauliche Zustand. Ein Gespräch zwischen Marscheider und der Stadt brachte wohl keine Einigung darüber, zu welchen Modalitäten der Pachtvertrag nach diesem Jahr weiterlaufen soll.

Auf MOZ-Anfrage teilte Michael Reichl mit: „Der bisherige bestehende Vertrag mit dem derzeitigen Pächter läuft zum 31. Dezember aus. Eine detaillierte Information der Stadtverordnetenversammlung zum aktuellen Sachstand erfolgte im letzten Hauptausschuss im nichtöffentlichen Teil.“ Die Stadtverwaltung bereite derzeit eine Ausschreibung beziehungsweise ein Interessenbekundungsverfahren für eine Neuverpachtung vor, so Reichl.

Der Eisenhüttenstädter Gastronom Peter Marscheider hatte Mitte 2016 das Gesellschaftshaus Schleicher übernommen, auf Vermittlung von Egon Niemack, der die Einrichtung bis dahin gepachtet hatte. Schon damals war klar, und wurde danach auch immer wieder zum Beispiel in Fachausschüssen thematisiert, dass das Gebäude dringend saniert werden muss.

Der Investitionsbedarf ist nicht unerheblich. Erst in diesem Jahr wurde das Gebäude, das sich im Eigentum der Stadt befindet, in die Prioritätenliste für die Investitionen in den nächsten Jahren mit aufgenommen. Allerdings ist noch nicht mal deutlich, was das kosten soll. „Um das Gebäude weiterhin mit der derzeitigen Nutzung verpachten zu können, ist es erforderlich es grundhaft zu sanieren. Hier ist es zuerst erforderlich die Leistungsphasen 1 und 2 zu beauftragen, um die Sanierungskosten zu ermitteln und die Auswirkungen auf den Pachtzins darstellen zu können. Danach ist zu entscheiden, in welchem Umfang die Sanierungsarbeiten tatsächlich stattfinden“, heißt es in der Prioritätenliste. Bisher ist die Maßnahme in der Liste aber nur mit mittlerer Wichtigkeit versehen.

Wie es mit dem Gebäude weitergeht, hängt auch davon ab, ob sich ein neuer Pächter findet. „Im Ergebnis der Ausschreibung werden und können die notwendigen Investitionen beziehungsweise baulichen Maßnahmen detailliert festgelegt werden“, sagt Michael Reichl. Zuzeit erfolgen bauliche Maßnahmen im Elektro- und Heizungsbereich.

Dass sich etwas tut und das Gebäude eine Zukunft hat, daran hat auch der Männergesangverein Germania ein großes Interesse, der dort seinen Vereinssitz und auch sein Probenlokal hat. Zumindest für Proben hat die Stadt schon Ausweichquartiere angeboten, falls es zu einer größeren Sanierung kommt.