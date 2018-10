Misstöne von der Bergkapelle

Sam Dreyster

Schöneiche Nach einem erfolgreichen Frühlingskonzert luden die Mitglieder der Bergkapelle Rüdersdorf nun auch zu ihrem Herbstkonzert in die ehemalige Schlosskirche Schöneiche ein. Mit dem anderen Spielort wird auch Kritik an der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf laut.

Rund 100 Zuhörer erhoben sich zu Beginn zu den Klängen des bekannten Steigerliedes in der Schlosskirche. Trotz eines herbstlichen „Altweibernachmittags“ waren viele Zuhörer zum ersten Herbstkonzert der Traditionsmusiker an diesem Ort gekommen, unter ihnen der ehemalige Bergkapellenleiter Wolfgang Schmiele und Bergbauvereinsvorsitzender Steffen Zwickirsch. Unter dem Motto „So bunt wie der Herbst“ spielte das Orchester bekannte Lieder von Jacob de Haan, James Last, Joaquín Rodrigo, Miriam Makeba & Jerry Ragovoy, Albert Hammond & John Bettis und vielen anderen.

Gleich zu Beginn gab es noch ein Medley mit Leonard-Bernstein-Werken. Bernstein wäre in diesem Jahr 100 geworden, zudem jährte sich sein Todestag am Sonntag zum 28. Mal. Es wurden bekannte Musical-Melodien aus Cats und der Westside Story zum Besten gegeben. Für Gänsehautmomente sorgte Sängerin Sandra Würtz mit ihrer Interpretation des Whitney-Houston-Hits „One moment in time“. Das Konzert in der Schlosskirche zeugte von verschlechterten Auftrittsbedingungen im Kulturhaus, wie Jochen Krause erklärte. „Die Museums- und Kultur GmbH fordert horrende Mieten. Da gibt es kein Entgegenkommen gegenüber Vereinen“, kritisierte der Vorsitzende des Bergkapellenvereins. Daher habe bereits das Frühlingskonzert in Schöneiche stattgefunden, und auch das Pfingstkonzert wurde gemeinsam mit dem Rüdersdorfer Schützenverein verlegt. Für einen Verein wie die Bergkapelle sei es nicht tragbar, eine vierstellige Miete zu zahlen, ohne sicher zu sein, dass das Geld auch wieder reinkomme, so Krause. „Die Prognose für Auftritte der Bergkapelle im Museumspark oder Kulturhaus ist unter diesen Bedingungen nicht sehr positiv“, fügt Krause hinzu. Er verwies darauf, dass noch andere Vereine wie beispielsweise die Karnevalsgemeinschaft von der „neuen Rüdersdorfer Kulturpolitik“ betroffen seien.(sdm)