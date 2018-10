Millionenetat dank fetter Zeiten

Hans Still

Wandlitz (MOZ) In der Gemeinde Wandlitz hat die Diskussion über den Haushalt des kommenden Jahres begonnen. In dieser Woche diskutieren die Ortsbeiräte erstmals den Etat. Kämmerer Christian Braungard und seine Kollegin Stefanie Kräuter sind nun jeden Abend unterwegs.

Wer in der Gemeinde Wandlitz den Sprung in den ersten Entwurf des Haushaltsplanes schafft, der darf sich rühmen, Phase eins der gemeindlichen Kontrolle bestanden zu haben. „Der erste Entwurf enthält alles, was sinnhaft erscheint“, charakterisiert der Wandlitzer Kämmerer etwas lax das Papier, das bereits seit dem Frühjahr zusammengetragen und am Montagabend in Lanke und Klosterfelde, in Prenden und in Zerpenschleuse diskutiert wurde. Heute Abend folgen dann Wandlitz und Stolzenhagen, am Mittwoch Basdorf und am Donnerstag Schönwalde und Schönerlinde.

Hinter der Kämmerei liegen nunmehr die üblichen Rituale: Ein Plus von drei Millionen Euro galt es nach den Anträgen aus den Amtsstuben abzuschmelzen. Mit geschickter Hand verschob der Kämmerer Positionen in die Zukunft, er strich zusammen und präsentiert nun einen ausgeglichen Haushaltsansatz. Angesicht eines Volumens von 45,6 Millionen Euro sicher keine kleinen Brötchen, die im kommenden Jahr aus der Wandlitzer Kämmerei geliefert werden.

Schnell stellt sich im Gespräch mit dem Kämmerer heraus, die Themen Schule und Kita kosten der Gemeinde künftig noch mehr Geld. Wurden früher lediglich die mittleren Wachstumsannahmen berücksichtigt, setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, Wandlitz prosperiert stärker und muss dringend mehr Vorsorge treffen und in den Einrichtungen Plätze bereitstellen. Stichworte wie mittlerweile drei neue Kitas für Basdorf, eine zusätzliche Einrichtung in Wandlitz und in Stolzenhagen, Ausbaukosten für die Kita-Erweiterung in Schönwalde sowie die geplante Schulerweiterung in Klosterfelde zeigen auf, wo der Gemeinde der Schuh drückt. „Es sind dicke Bretter zu bohren“, merkt Braungard daher an. 5,2 Millionen Euro umfasst der Anteil der Hochbau-Investitionen, 2018 waren es allerdings 8,3 Millionen Euro. Eingearbeitet wurden beispielsweise 289 000 Euro für das Basdorfer Wachgebäude, 243 000 Euro fließen ins neue Schönwalder Gemeindezentrum, 1,3 Millionen Euro stehen für die Klosterfelder Mensa bereit. Zweimal 704 500 Euro beträgt der Anteil am millionenschweren Ausbau-Projekt Basdorfer Gärten, wobei sich die Gemeinde offenkundig auf saftige Preisaufschläge einstellen muss. Diese werden allerdings momentan nur hinter verschlossenen Türen diskutiert, wobei zu erwarten steht, dass die Gemeinde sich bald auch öffentlich zu den Mehrausgaben bekennen muss.

Für Tiefbauvorhaben stehen 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem sind 3,4 Millionen Euro Zuschüsse für die Errichtung von 170 Kita-Plätzen zu berücksichtigen. Bekanntlich bekommt jeder freie Träger pro neu geschaffenen Kitaplatz 20 000 Euro Förderung von der Gemeinde.

Leistbar sind diese Aufwendungen nur dank beachtlicher Einnahmen. Die Gewerbesteuer liegt gleichbleibend bei fünf Millionen Euro, die Grundsteuer verzeichnet ein leichtes Plus und steigt auf 2,65 Millionen Euro. Bemerkenswert der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, der nämlich von 2018 auf 2019 von 9,25 Millionen Euro auf 10,5 Millionen Euro ansteigen soll. Mit satten 10,6 Millionen Euro wurden die Schlüsselzuweisungen des Landes angesetzt. Auf über 44 Millionen Euro addieren sich die erwarteten Einnahmen. Die Personalkosten rangieren im kommenden Jahr bei 15, 7 Millionen Euro, der Anteil der Kreisumlage liegt bei 12,4 Millionen.

Bei aller mitunter spürbaren Euphorie für neue Projekte sei an die Haushaltsreste erinnert. Auf immerhin 22 Millionen Euro belaufen sich mittlerweile die Vorhaben, die seit 2017 nicht umgesetzt wurden.