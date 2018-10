Sternenfreunde zeigen fremde Galaxien

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Sternenfreunde Eberswalde zeigen bis Ende November in der Stadtbibliothek Eberswalde im Bürgerbildungszentrum seltene Fotografien von Sternhaufen, Nebeln und fremden Galaxien. Fast alle Fotos sind von den Mitgliedern gemacht worden, erklärt Michael Fietz, Vorsitzender des Vereins. Zu sehen sind viele mit dem bloßen Auge niemals sichtbare Details des nächtlichen Sternenhimmels.

„Wir wollen die Menschen für die Sternenkunde begeistern“, so Fietz. Leider werde Astronomie nicht mehr in der Schule gelehrt. Entsprechend gering sei das Wissen über unser Sonnensystem und den Kosmos. Und dabei gehöre Astronomie zur Allgemeinbildung einfach dazu.

Die ausgestellten Fotos sind zumeist in der vereinseigenen Sternwarte in der Karl-Sellheim Schule entstanden. Die Astro-Fotografie ist durchaus herausfordernd, erklärt der Vereinschef. Mit längeren Belichtungszeiten von bis zu fünf Stunden müsse genügend Licht eingefangen werden. Um den durch die Erdrotation wandernden Stern nicht als Schweif auf dem Foto zu sehen, müsse die Kamera die Erdrotation mitmachen und sich der Erde gleich bewegen. Astronomisch Interessierte sind eingeladen am 1. Donnerstag des Monats in der Sternwarte vorbeizuschauen, so Fietz.

Infotafeln erklären in der Ausstellung in der Bibliothek viele technische Finessen. Wem das alles noch nicht genug ist, kann in der Bibliothek zudem entsprechende Fachliteratur ausleihen. Direkt daneben ist eine Sonderplatzierung von astronomischen Sachbüchern aufgebaut.