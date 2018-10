Plädoyer für Dienst auf Augenhöhe

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Im Rahmen eines Gottesdienstes ist Frank Volkmer als neuer kaufmännischer Direktor des Lutherstift-Krankenhauses Frankfurt (Oder)-Seelow in seinen Dienst eingeführt worden. Langjährige Mitarbeiter, die ein Dienstjubiläum begangen haben, wurden geehrt.

„Das Lutherstift und die evangelische Kirche sind neben der Familie mein zweites Standbein im Leben“, sagt Beate Kretschmann. Und: „Ich habe mich in der kirchlichen Einrichtung immer wohl gefühlt, gern fürs Lutherstift gearbeitet.“ Die 57-jährige Treplinerin war eine der langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Sonntag während des Gottesdienstes in der Seelower Stadtkirche geehrt wurden. 35 Jahre lang war Beate Kretschmann, erst in der Patientenaufnahme, dann in der Kasse und Lohnbuchhaltung tätig.

Ihr und acht weiteren Dienstjubilaren des Jahres dankte der Geschäftsführer des Lutherstifts, Dr. Karsten Bittigau, für ihr Engagement und der zuverlässigen, guten Arbeit. Mehrere der Dienstjubilare seien im Zusammenhang mit dem Neubau des Geriatrischen Krankenhauses in Frankfurt vor zehn Jahren und dem Neubau des Bettenhauses am Seelower Standort vor rund 15 Jahren zum Lutherstift gekommen, erinnerte Bittigau. Zwei der Geehrten sind bzw. waren im Frankfurter Theodor-Fliedner-Haus, einer zum Lutherstift gehörenden Altenpflegeeinrichtung tätig – Cornelia Krauter und Claudia Winter.

Zu Beginn des Gottesdienstes hatte Pfarrer Matthias Blume, der Theologische Vorstand des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin, zu dem das Lutherstift-Krankenhaus gehört, dessen neuen kaufmännischen Direktor Frank Volkmer eingeführt. Er arbeitet seit einem Jahr für den Träger.

Frank Volkmer übernehme eine „hohe Verantwortung für die Profilierung der Häuser im Verbund“, betonte Pfarrer Blume, der den neuen Direktor unter Gottes Segen stellte und die Lutherstift-Mitarbeiter um Unterstützung für ihn bat.

In seiner Predigt hatte der Pfarrer sich mit den Besserwissern und „Klugscheißern“ unserer Tage befasst. Dabei bezog er sich auch auf die jüngste Großdemonstration in Berlin, bei der ein „großartiges Zeichen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit“ gesetzt worden sei. Jesus habe vorgelebt, Prioritäten zu setzen. Und Menschen zu helfen, die Hunger haben oder vom Tode bedroht sind, habe Priorität, betonte Matthias Blume.

Mit Blick auf die im Krankenhausverbund Tätigen betonte der Pfarrer: „Alles, was wir tun, muss daran ausgerichtet sein, was jene brauchen, die sich uns anvertrauen.“ Der Theologische Vorstand mahnte in dem Zusammenhang ein Begegnen auf Augenhöhe zwischen allen Mitarbeitern verschiedenster Ausbildung und Stellung an.

Als Dienstjubilare wurden geehrt: Peter Heyse, Silvia Kalk (10 Jahre); Stefanie Standke (15 Jahre);Claudia Winter (30 Jahre); Dorothee Haarmann, Beate Kretschmann, Angelika Feuchtner (35 Jahre); Cornelia Krauter, Regina Grams (45 Jahre)