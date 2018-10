Kartoffelpuffer als kulinarisches Highlight

Eva-Maria Lubisch

Falkenhagen Zum 14. Mal wurde am Sonntag zum Fest „Tolle Knolle“ auf das Areal des Schweizerhauses eingeladen. „Das sensationelle Spätsommerwetter war entscheidend, mit solch einem Andrang haben wir nicht gerechnet. Damit wird unsere Arbeit belohnt, was uns sehr freut“, sagte der Vorsitzende des Heimatverein Peter Koschenz freudestrahlend. Er und seine Mitglieder hatten wieder viel organisiert. Mit dabei waren auch polnische Gäste aus der Partnergemeinde Klodawa. Am lustigen Kartoffelschälwettbewerb nahmen ein deutsches und ein polnisches Paar teil.

Ein Kartoffelquiz mit vielen Fragen zur Knolle erwies sich als echte Herausforderung. Beide Wettbewerbe wurden mit Ente, Hahn, Kürbissen und Sekt prämiert. Aus der Gulaschkanone gab es deftige Kartoffelsuppe mit Bockwurst, gereicht vom Bauernpräsidenten Henrik Wendorff. Lange Warteschlangen bildeten sich an der Kartoffelpuffer-Strecke. 50 kg geriebene Kartoffeln wurden verbraten. Die Vereinsmitglieder kamen mit dem Backen in acht Pfannen kaum hinterher. Im großen Festzelt, das gleichzeitig vor der Sonne schützte, unterhielt musikalisch DJ Lupo. Die Oderbrucher Blasmusiker sorgten vor dem Festzelt mit Sängerin Elke Glatzer für stimmungsvolle Unterhaltung, danach gab es ein Mitsing-Programm mit den Letschiner Chormiezen. Regionale Händler umrahmten mit ihren Verkaufsständen das Festgelände.(eml)