Umbau der Schlossparkambulanz fast fertig

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bauarbeiten in der Schlossparkambulanz neigen sich dem Ende zu. Wenngleich noch nicht ganz fertig hat jetzt die Physiotherapeutin Astrid Grap als eine der letzten Praxen Wiedereröffnung gefeiert. 2,7 Millionen Euro investiert die Rentamed in das Ärztehaus.

Zwei Jahre lang lebten Astrid Grap, ihre Mitarbeiter und Patienten mit der Baustelle. „Frau Grap war von Anfang an betroffen, sie hat es in besonderer Weise ausgehalten“, sagte Holger Presser, Prokurist der Rentamed Verwaltungs GmbH und Projektleiter für die Schlossparkambulanz, bei einer kleinen Feier.

Denn sämtliche Leitungen, die die Schlossparkambulanz erschließen, führen durch die Praxis von Astrid Grap, die im Erdgeschoss direkt neben dem neuen Haupteingang liegt. Problem sei, dass sämtliche Medienzugänge, Strom, Wasser und Abwasser, Heizungsrohre für die oberen Etagen durch die Praxis der Physiotherapeutin verlaufen. Sie musste von Anfang an immer wieder mit Schmutz und Lärm leben. Der Flur war seiner Decke entledigt, Leitungen waren zu sehen und die Beleuchtung spärlich. Umso heller erscheinen die Praxisräume jetzt. Alle Decken, alle Türen und Brandschutztüren seien neu, sagte Astrid Grap, die mit dem Ergebnis der Umbauarbeiten zufrieden ist. Moderne Lampen spenden in unterschiedlichen Farbtönen Tageslicht-Qualität. Sie hat einen zweiten Gymnastikraum dazugewonnen, der durch eine Spiegelwand mehr Raumtiefe gewinnt.

Stolz ist Astrid Grap darüber, dass der Raum, in dem sie Anwendungen mit Freienwalder Moor anbietet, gesondert saniert wird. Die türkisfarbenen Fliesen seien noch original von 1979, berichtete die Physiotherapeutin. Es seien jedoch keine Fliesen verwendet worden, sondern Ofenkacheln. Die Lücken in der Planwirtschaft spiegeln sich in ihren Praxisräumen wieder. In ihrem Behandlungsraum, in dem sie die Patienten empfängt, bleiben die alten Fliesen auf ihren Wunsch erhalten. Die versierte Hobbyfotografin hat den Raum mit eigenen Bildern dekoriert.

Für den Mooranwendungsraum will die Rentamed das gleiche Architekturbüro beauftragen, das die Stadt für das Kurmittelhaus eingesetzt hat. „Der Moorraum ist für uns ein eigenes Projekt“, bestätigte Holger Presser. Astrid Grap ist bisher die einzige Physiotherapeutin in der Stadt, die Bad Freienwalder Moor außerhalb des Kurmittelhauses und der Fachklinik anwendet. Allerdings nicht als Moorbad, sondern als Packung. Sie will enger mit der Bad Freienwalde Tourismus GmbH zusammenarbeiten, um gesundheitstouristische Aufenthaltspakete zu schnüren. Sie arbeite auch sonnabends bei Bedarf, erklärte Astrid Grap. Problem sei, dass sich die Anwendung kaum rentiere.

Zwölf Arztpraxen befinden sich im Ärztehaus, vier davon unter dem Dach des Medizinischen Versorgungs-Zentrums (MVZ) der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH. Hinzu kommen Apotheke, Physiotherapie, medizinische Fußpflege, Kosmetiksalon und ein Bistro. Neu sind die Beratungsstelle der Diakonie und ein Sanitätshaus. 80 Mitarbeiter sind in dem Haus beschäftigt. 2500 Quadratmeter Mietfläche sind nahezu belegt.

Der Umbau der Schlossparkambulanz sei nun nahezu abgeschlossen, sagte Holger Presser. Derzeit laufen noch letzte Arbeiten in der Praxis für Frauenheilkunde.