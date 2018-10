Die Wege zum Jobcenter werden weiter

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree schließt zum Jahresende die Regionalstelle des Jobcenters in Storkow. Hintergrund ist die stark gesunkene Zahl an Hartz-IV-Empfängern. Für Betroffene bringt die Entscheidung in Zukunft indes deutlich weitere Wege.

Gut zwei Monate noch, dann schließen die Türen der Jobcenter-Regionalstelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Storkow für immer. Freitag, 21. Dezember, hat der Landkreis Oder-Spree als Stichtag festgelegt. Darüber informierte Landrat Rolf Lindemann zuletzt im Kreistag, Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig überbrachte die Nachricht dann auch in der Stadtverordnetenversammlung. Kommentare aus dem Gremium gab es dazu nicht, auch die Bürgermeisterin gab keine Einschätzung zu der Entscheidung der Kreisverwaltung von sich.

Seit der Arbeitsmarktreform mit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 war Storkow Standort von einer von fünf Regionalstellen des Jobcenters in Oder-Spree. Die anderen befinden sich in Beeskow, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Erkner. Der Standort Storkow war stets der kleinste in dem Quintett, und nun fällt er der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zum Opfer. Wie die Kreisverwaltung erläutert, hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die von Hartz IV leben, in Oder-Spree in etwa halbiert auf aktuell rund 8000. Im Einzugsbereich der Regionalstelle Storkow ist dieser Rückgang überproportional groß, von anfangs mehr als 1000 Bedarfsgemeinschaften auf nun weniger als 450.

Das hatte Folgen für den Betrieb in der Regionalstelle. Die Kreisverwaltung spricht von „arbeitsorganisatorischen Herausforderungen“. In Urlaubszeiten habe die personelle Abdeckung der Sprechzeiten nur eingeschränkt oder durch Unterstützung aus anderen Regionalstellen gewährleistet werden können. Zudem sei angesichts von „Kleinstteams“ eine negative Entwicklung bei der Beratungsqualität festgestellt worden. Dies gelte auch im „aktivierenden Bereich“, in dem den Langzeitarbeitslosen ein Weg in eine neue Berufstätigkeit geebnet werden soll.

Aktuell sind in Storkow noch zwölf Mitarbeiter im Einsatz. Den Angaben zufolge werden sie versetzt an die Regionalstellen in Beeskow und Fürstenwalde. An diese Orte werden auch die Hartz-IV-Empfänger verwiesen, die bislang in Storkow ihren Anlaufpunkt haben. Für Bewohner der Stadt samt ihrer Ortsteile ist mit Beginn des neuen Jahres aber nicht die eigentlich nächstgelegene Regionalstelle in Fürstenwalde zuständig, sondern jene in Beeskow.

Langzeitarbeitslose zum Beispiel aus Kummersdorf haben damit künftig eine Entfernung von mehr als 30 Kilometern zurückzulegen. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind in der Kreisverwaltung durchaus gegenwärtig. Beim Aufbau des kommunalen Jobcenters vor mehr als zehn Jahren habe sich gezeigt, „dass gerade prekäre Lebensverhältnisse einer dezentral aufgestellten Verwaltung bedürfen, um den Leistungsberechtigten einen hohen Mobilitätsaufwand zu ersparen“, heißt es in einer aktuellen Information aus dem Landratsamt.

Ebenfalls nach Beeskow fahren müssen künftig Hartz-IV-Empfänger aus Wendisch Rietz und Diensdorf-Radlow. Für die Gemeinden Bad Saarow und Reichenwalde hingegen übernimmt die Regionalstelle Fürstenwalde die Aufgaben. Die fünfte Gemeinde im Amt Scharmützelsee, Langewahl, lag angesichts ihre Nähe zu Fürstenwalde bereits bisher im Zuständigkeitsbereich der dortigen Regionalstelle.

Die Stadt Storkow verliert mit dem Aus für die Jobcenter-Regionalstelle zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre eine Einrichtung des Landkreises. Ende 2013 hatte das Kommunale Wirtschaftsunternehmen (KWU) seine Abfallkleinmengenannahme in Storkow geschlossen.