Zeitmesser ohne Zeit

Matthias Wagner

Eberswalde Anlässlich des ersten Europäischen Tages der Restaurierung hatten das Museum Eberswalde und die Firma Akanthus Restaurierungen zum Tag der offenen Tür und zur Besichtigung des Gehäuses einer historischen Flötenuhr aus dem Lichterfelder Schloss eingeladen.

Der höfische Zeitmesser aus dem Jahre 1780, dessen Uhrwerk als verschollen gilt, stand bis zur Plünderung nach dem Zweiten Weltkrieg im Lichterfelder Schloss.

Das verbliebene, architektonisch in drei Etagen und einen Aufsatz gegliederte Gehäuse wurde seit 1955 im städtischen Depot Eberswalde gelagert. Dass es mehr als 60 Jahre nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickte, um ausgestellt zu werden, liegt schlicht an der überdurchschnittlichen Größe des Objektes mit einer imposanten Höhe von 3,60 Meter. „Dafür gibt es einfach keinen geeigneten Raum“, so Eberswaldes Museumsleiterin Birgit Klitzke.

Dietrich Bester war Jahrzehnte lang Ortsbürgermeister von Lichterfelde. Er hält seine Hände schützend über wertvolle kulturelle Hinterlassenschaften des Dorfes und sprach am Sonntagnachmittag zur Vorstellung des Uhrengehäuses als erster von vier Dozenten.

Bester gab zunächst einen kurzen Überblick über die wechselvolle Geschichte des Lichterfelder Schlosses, das unter anderem während der DDR-Zeit viele Jahre als Polytechnische Oberschule gedient hat. Heute haben einige Vereine und das Standesamt der Gemeinde Schorfheide dort eine Heimat gefunden. Das ursprüngliche Dach, welches Anfang der siebziger Jahre vollständig entfernt und durch eine schmucklose Flachkonstruktion ersetzt wurde, ist vor einigen Jahren annähernd neu errichtet worden.

Dietrich Bester gab dem Wunsch Ausdruck, die restaurierten Überreste der Uhr zukünftig wieder im Schloss auszustellen.

Eberswaldes Museumschefin Klitzke beschrieb als zweite Rednerin den Weg der Uhr aus dem Stadtdepot in die Akanthus-Werkstatt, der zunächst über eine Stickstoffbehandlung in Berlin führte, um dem Holzwurmbefall entgegenzuwirken.

Katja Schneider hat die Restaurierung des Uhrengehäuses zum Thema ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Restaurierung gemacht. In einem dritten Vortrag erläuterte die Studentin ihre Vorgehensweise. Sie werde eine Schadenskartierung anfertigen und sich den Besonderheiten der gesamten Konstruktion widmen, so die gelernte Orgelbauergesellin.

Die Veranstaltung fand in den Räumen der Akanthus GmbH auf dem Gelände des Rofin-Parkes statt. Das Unternehmen war mehr als 30 Jahre in Berlin-Kreuzberg ansässig und wechselte erst vor Kurzem nach Eberswalde.

„In Berlin war einfach kein Platz mehr für uns“, begründete Akanthus-Geschäftsführer Eberhard Roller den Schritt ins Umland. „Ich wollte immer eine große Werkstatt und das konnten wir in Berlin angesichts steigender Mietpreise nicht mehr umsetzen“, ergänzte der gelernte Tischler, dessen ursprüngliche Heimat im Schwabenland liegt.

Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist die Restaurierung von Möbeln und hölzernem Kulturgut.

Eberhard Roller geriet bei der Beschreibung der Uhr und der Bedeutung des Fundes regelrecht ins Schwärmen, obgleich die vergoldeten Anteile lediglich mit Silber beschichtet sind und danach noch mit einem goldfarbenen Lack versehen wurden. Stilistisch sei sie zwischen Barock und Klassizismus einzuordnen. Besonders groß war seine Freude, als sich unter den Gästen mit Gretel Hoppe aus Lichterfelde auch noch jemand befand, der den prunkvollen Zeitmesser noch in voller Funktion erlebt hatte. „Bei Botengängen zum damaligen Gutsverwalter Eichhöfer konnte ich oft einen Blick auf die Uhr werfen“, so die Lichterfelderin.

„Wir sind Bewahrer und sozusagen Übersetzer des historischen Anliegens“, so der leidenschaftliche Restaurator. Altes solle erhalten und nicht erneuerte werden, lautet sein Credo. Demnächst geht das Uhrengehäuse aber erst noch auf die Reise zur Denkmalmesse nach Leipzig. Fünf Tage wird sie dort zu bestaunen sein, bevor dann in der Eberswalder Coppistraße die eigentlichen Restaurierungsarbeiten beginnen sollen.