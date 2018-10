Grünheide verdoppelt Erfrischungsgeld

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Wahlhelfer, die bei den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai 2019 in den Wahlvorständen mitarbeiten, erhalten ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 60 Euro. Das haben die Gemeindevertreter einstimmig beschlossen. Laut der Brandenburgischen Kommunalwahlordnung und der Europawahlordnung müssten nur Beträge von 25 beziehungsweise 35 Euro gezahlt werden. Die Verdopplung sei angesichts der Verantwortung, des Arbeitsaufwandes und der zeitlichen Bereitschaft der Mitglieder verhältnismäßig, heißt es in der Beschlussvorlage der Gemeinde. Auch bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr erhielten die Helfer ein erhöhtes Erfrischungsgeld – damals betrug dieses 40 Euro.

Zudem einigte sich das Gremium darauf, dass die Großgemeinde Grünheide ein Wahlkreis sein wird. Aufgrund der Einwohnerzahl hätte das Gebiet auch aufgeteilt werden können, Pflicht ist dies aber erst ab 35 000 Einwohnern. Als Wahlleiter wird am 26. Mai Christoph Giese fungieren, als Stellvertreterin Michelle Bosse. Beide sind im Hauptamt der Verwaltung beschäftigt. Die Gemeindevertreter beschlossen auch dies ohne Diskussionen und einstimmig.

Außerdem steht 2019 die Bürgermeisterwahl ins Haus, da die Amtszeit von Arne Christiani (parteilos) nach acht Jahren endet. Nach dem Wunsch der Gemeinde soll die Hauptwahl am 1. September stattfinden, eine eventuelle Stichwahl am 15. September. Ausschlaggebend ist die Wahl des Brandenburger Landtags am gleichen Termin. Somit könnten Synergieeffekte hinsichtlich der Wahlbeteiligung sowie Kosten- und Ressourceneinsparungen erreicht werden, heißt es in der Begründung.

Eine Kombination mit den Kommunal- und Europawahlen im Mai wurde wegen des ohnehin hohen Arbeitsaufkommens für die Wahlvorstände sowie der Kontinuität für ungünstig erachtet, da dann möglicherweise sowohl die Gemeindevertretung als auch der hauptamtliche Bürgermeister gleichzeitig wechseln würden. Die Terminwünsche werden nun als Vorschläge an die zuständige Aufsichtsbehörde, also den Landkreis, geschickt.

Ob er erneut um das Amt des Bürgermeisters kandidieren werde, wisse er noch nicht, sagte Christiani am Montag auf Nachfrage. „Das entscheidet sich im Mai, wenn die Gemeindevertretung gewählt ist.“ Nach zwei Perioden müsse er theoretisch nicht mehr arbeiten, „aber eigentlich haben wir ja noch viel vor“, ergänzte der 59-Jährige.