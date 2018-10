Die Europaschule stellt sich vor

Renate Meliß

Werneuchen „Europa zieht sich bei uns durch alle Unterrichtsfächer“, erklärt Kathrin Ritter-Breuning, kommissarische Schulleiterin der Europa-Schule in Werneuchen. Zum Tag der offenen Tür herrschte am Sonnabend reges Treiben im Schulgebäude und in der angrenzenden Turnhalle. Auch viele Ehemalige waren gekommen.

„Am Europatag, den wir hier jährlich durchführen, versuchen wir beispielsweise, verschiedene Botschafter an die Schule zu holen, die dann mit Schülern der 10. Klasse Gesprächsrunden veranstalten“, so Ritter-Breuning. Während heute in der Turnhalle die Parcoursläufe und die artistisch-akrobatische Show stattfinden, erklärt die Direktorin ihren Gästen, weshalb die Europaschule eine gute Wahl ist für Schüler ab der siebenten Klasse. „Jeder Schüler erreicht hier im Rahmen seiner Möglichkeiten, unabhängig von der Grundschulempfehlung, einen Abschluss“, erläutert sie.

Ein breites Angebot an Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Russisch oder Polnisch sprechen für diese Ganztagsschule ebenso wie der bilinguale Unterricht beispielsweise im Fach Biologie, der erweiterte Sportunterricht mit Artistik als Wahlpflichtsportfach sowie die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag: Holzbearbeitung, Musik, Sport, Computerkurse, Nähen, eine neu eingerichtete Bibliothek oder die Schülerzeitung sind einige Angebote.

Ein weiterer Pluspunkt sind die angebotenen Betriebspraktika, die mit Unterstützung ortsansässiger Firmen und Unternehmen Schülern der 9. und 10. Klasse einen zweiwöchigen Einblick ins Arbeitsleben ermöglichen. Schüler der siebenten Klassen können an der Jugendbildungsstätte „Kurt Löwenstein“ in Werftpfuhl am Kommunikationstraining teilnehmen. Und auch die 8. Klassen werden in ihrer Berufsorientierung begleitet.

Eine Patenschaft hat die Europaschule mit dem Fliegerclub „Melli Beese“ in Werneuchen, benannt nach der ersten, 1886 geborenen Pilotin. Die Nähe des Vereins zum Deutschen Technikmuseum Berlin steht zudem für den Einsatz von Technikkultur mit historischen und sozialen Bezügen. Folgende Schulabschlüsse sind an der Europaschule möglich: Hauptschulabschluss, Erweiterter Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife sowie die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe mit anschließendem Abitur an der Gesamtschule „Wilhem Conrad Roentgen“ in Zepernick oder dem Oberstufenzentrum I Barnim in Bernau. Bei der Vielfalt sollten alle Schüler ihr Steckenpferd finden.