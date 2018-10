Neue Präsidentin der Viadrina: „Europäisch und für die Region“

Symbolische Doppelung: Die Frankfurter Europa-Uni, deren Hauptportal sich hier in einer Glasfassade spiegelt, widmet sich als internationale Hochschule an der Grenze den großen Themen des Kontinents und will damit zugleich in der Region wirken. Die neue Präsidentin will sich diesem doppelten Auftrag stellen. © Foto: Patrick Pleul

War bisher Dekanin an der Humboldt-Uni: Julia von Blumenthal bei ihrer ersten Pressekonferenz an der Viadrina. © Foto: Viadrina/Heide Fest

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburgs internationalste Hochschule hat eine neue Präsidentin. Noch vor ihrer offiziellen Amtseinführung an diesem Donnerstag beschreibt Julia von Blumenthal ihre Ziele, die sich stark am Gründungsauftrag der Viadrina von 1991 orientieren.

Ihren ersten Arbeitstag hat sie gleich in Polen verbracht. „Am 1. Oktober nahm ich an der Eröffnung des Studienjahrs an unserer Partneruni, der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan, teil und durfte dort als einziger ausländischer Gast eine Rede halten“, berichtet Julia von Blumenthal stolz. Das habe sie als besondere Ehre gewertet, sagt die 48-Jährige, die bisher die Kulturwissenschaftliche Fakultät der Berliner Humboldt-Uni als Dekanin geleitet hatte.

Denn zum einen begeht die Posener Uni in Kürze ihren 100. Jahrestag. Zum anderen sei daran die Ernsthaftigkeit zu erkennen, mit der Posener Uni – die schon seit 25 Jahren das Collegium Polonicum in Słubice gemeinsam mit der Viadrina betreibt – auch ihr neuestes Vorhaben mit der Frankfurter Uni vorantreiben will: Die Gründung einer „European New School for Digital Studies“, die sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Europäer beschäftigen soll. Das Projekt soll im Wintersemester 2019/20 mit einem Master-Studiengang für „Digital Entrepreneurship“ (also digitales Unternehmertum) starten.

„Dieses Vorhaben ist unser Kernprojekt“, formuliert von Blumenthal deutlich. Und kündigt im gleichen Atemzug an, dass man mit einer weiteren Uni – der „Paris 1 Panthéon Sorbonne“ in Frankreichs Hauptstadt – darüber im Gespräch sei. „Der gleichen Universität, an der Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron seine programmatische Rede über die Weiterentwicklung der EU gehalten hat“, wie sie bemerkt. Dem von ihr neu formierten Präsidium der Viadrina schwebe vor, dass die „European School“ den Geist des Weimarer Dreiecks atmen soll. Damit könne man sich dann auch um Förderung bei der EU bewerben.

Man spürt bei solchen Worten den Tatendrang der Politikwissenschaftlerin, die in ihrer Jugend auch Russistik studiert hat, sich anschließend aber vor allem mit innenpolitischen Themen beschäftigt hat. Und ihren Willen, dem Namen der Europa-Uni wieder alle Ehre zu machen sowie Potenziale zu bündeln, die sich hier in den vergangenen Jahren unkoordiniert entwickelt haben.

Auf jeden Fall scheint ihr klar zu sein, dass die Universiät auch die regionale Entwicklung im Auge haben muss, um ihre Attraktivität vor allem für die Studierenden zu behalten und weiter zu entwickeln. „Die Viadrina ist an ihrem Standort verankert und sieht sich als Partnerin für die Region, die den Gründergeist und zivilgesellschaftliches Leben fördert“, heißt es in einem Beitrag, den sie für die neue Image-Broschüre der Uni geschrieben hat.

Zu ihrer ersten Pressekonferenz hat sie auch zwei Vertreter des AStA mitgebracht, die seit einem Jahr mit der Kampagne „Zieh nach Frankfurt“ erreichen wollen, dass mehr Studierende die Oderstadt als ihren Wohnort betrachten und weniger täglich von und nach Berlin pendeln.

Wie sehr sie sich auch persönlich auf dieses Frankfurt einlassen will, macht sie am Beispiel des Uniballs deutlich, der schon bald ansteht. „Da werde ich wohl vorher noch etwas Tanzen trainieren“, sagt sie augenzwinkernd.