Neues Gesicht für den Westendpark

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Der Stadtteilverein Westend hat am Sonnabendvormittag im Rahmen eines ersten Bürgerworkshops sein Konzept für die Gestaltung des Westendparks im Restaurant „Wilder Eber“ vorgestellt. Der Vorschlag beinhaltet die Idee, das Areal mit Angeboten für alle Generationen auszustatten. Angedacht ist ein Barriere freier Mehrgenerationenpark mit diversen Kultur- und Sportangeboten. Vereinsvorsitzender Danko Jur begrüßte um kurz nach zehn Uhr die Gäste. Die Veranstaltung moderierte Professor Jürgen Peters von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Der engagierte Akademiker steht auch dem Sanierungsbeirat der Stadt vor.

Die Bewohner des Stadtteils waren aufgerufen, sich an der Entwicklung der multifunktionalen Grünanlage zu beteiligen und Vorschläge zu machen. Jürgen Peters stellte die Frage in den Raum, ob es überhaupt wünschenswert sei, ein derartiges Parkensemble für den Stadtteil einzurichten, was von den zirka 25 Anwesenden einhellig befürwortet wurde. „Ich finde die Idee sehr gut“, so Anwohnerin Irene Wolff.

Im Anschluss wurde gemeinsam erörtert, welche Funktionen der Park erfüllen soll und welche Ausstattungselemente sinnvoll sind. Unter anderem wurden Wünsche nach Zonen der Entspannung, entsprechenden Sitzgelegenheiten und um nicht allein zu sein, einem Freiluftschach- und einem Boule-Spiel, nach Fitnessmöglichkeiten, nach Spielmöglichkeiten für Kinder verschiedener Altersgruppen, aber auch nach sanitären Anlagen und der Pflege und Kontrolle des Parks geäußert.

Der Westender Jörg Kletzin brachte den Gedanken der Sicherheit in die Diskussion. Auch müsse daran gedacht werden zu verhindern, dass öffentliche Flächen als illegale Müllablage missbraucht würden.

Stadtverordneter Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis) schlug vor, die Jugendlichen vom Westender Jugendklub Stino mit ins Geschehen einzubinden. Er wolle sich im Rahmen seiner kommunalpolitischen Tätigkeit für das weitere Vorankommen der Mehrgenerationenparkidee einsetzen, brachte der streitbare Politiker ein.

Im Laufe des Workshops gesellte sich Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski dazu. „Ich bewundere den Mut und die Kraft mit der der Stadtteilverein sich engagiert“, so das Stadtoberhaupt. Der Fokus des Bestrebens liege auf jeden Fall im Miteinander, so Danko Jur. In Westend leben derzeit knapp 5000 Menschen. Der Stadtteilverein nehme weitere Ideen für das Projekt gern entgegen.