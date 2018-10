Mehr Geld für Wohnungsbau

Sabine Rakitin

Potsdam (MOZ) Angesichts wachsender Wohnungsnot und steigender Mieten wollen Brandenburg und Berlin gemeinsam den Bau neuer Mehrfamilienhäuser fördern. Das verkündete Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag in Potsdam.

Wohnraum ist in der Hauptstadt knapp und teuer, aber nicht nur dort. Auch im Brandenburger Umland steigen die Mieten kräftig. Immer mehr Berliner kehren ihrer Stadt den Rücken und starten im Nachbarland einen Neuanfang. Im Grünen soll die Wohnung liegen und bevorzugt im S-Bahn-Bereich. Die Nachfrage ist so groß, dass die Stadt Bernau (Barnim) Anfang Oktober die 40 000-Einwohner-Marke überschritt. Zuzügler, insbesondere aus der Hauptstadt, machten es möglich. Auch der 40 000. Einwohner stammt aus Berlin-Pankow.

Seit der Wende ist die Stadt stetig gewachsen, gewann pro Jahr zwischen 150 und 200 Einwohner hinzu. Seit 2014 aber hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Im Schnitt hat Bernau binnen Jahresfrist jetzt 500 Einwohner mehr. Dafür tut die Stadt allerdings auch etwas. Bis 2020 sollen 2500 neue Wohneinheiten entstehen. „Wir sehen das als unseren Beitrag, um dem Wohnungsmangel in der Hauptstadtregion zu begegnen“, sagt Bürgermeister André Stahl (Linke). Nur ein reiches Angebot an Wohnungen sei der Garant für bezahlbare Mieten, ist der Linke überzeugt. Im Augenblick geht seine Rechnung jedoch noch nicht auf. Wer zurzeit in der Stadt eine Neubauwohnung will, muss mit einem Mietpreis zwischen neun und elf Euro (kalt) rechnen.

Der Zuzug aus Berlin führe dazu, dass die Mieten nicht nur für die unteren Einkommensschichten, sondern auch für Bezieher mittlerer Einkommen in bestimmten Regionen unerschwinglich würden, hat der Vorsitzende des Mieterbundes in Brandenburg, Rainer Radloff, erkannt. Auf einer Fachkonferenz zur Wohnungspolitik in Potsdam sagt er am Montag. „Zehn bis zwölf Euro netto kalt ist auch für Bezieher mittlerer Einkommen wie Polizisten oder Krankenschwestern nicht mehr bezahlbar.“

Für den Bau neuer Mehrfamilienhäuser sollten nicht nur die Potenziale im Speckgürtel genutzt werden, rät unterdessen Infrastrukturministerin Schneider. Sie verweist auf Brandenburgs „Städte in der zweiten Reihe“, die durchaus über Wohnraumangebote verfügten, die den Berliner Markt entlasten könnten.

Mit einem Förderprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro unterstützt Brandenburg den Neubau von bezahlbarem Wohnraum. Gesellschaften und private Investoren können ab sofort statt bisher maximal 1800 Euro bis zu 2500 Euro pro Quadratmeter beantragen. Die Berliner Wohnungsbaugesellschaften seien inzwischen in Einzelfällen auch über die Landesgrenze hinaus aktiv, erläuterte Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Montag auf der Zusammenkunft. Das Land Berlin besitzt in Brandenburg rund 16 000 Hektar Fläche.