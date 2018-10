Leerstehendes Haus in Flammen aufgegangen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ein leer stehende Haus in unmittelbarer Nähe der Seelower Kleingartensparte „Sonnenschein“ stand am Dienstagmorgen in Flammen. Die Feuerwehren rückten um 3.16 Uhr aus. Da die Wasserversorgung dort ungünstig ist, orderte Einsatzleiter und Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke Tanklöschfahrzeuge bzw. Löschgruppenfahrzeuge aus umliegenden Wehren nach.

Gegen 6 Uhr war der Brand gelöscht. Ein Tanklöschfahrzeug und Löschgruppenfahrzeug der Seelower Wehr blieben für Nachlöscharbeiten vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Im bereich der Kleingartensparte trieb vor gut zwei Jahren ein Feuerteufel sein Unwesen. Besagtes schon damals leerstehendes Haus stand dabei auch schonmal in Flammen. Jetzt geht die Angst um, dass der Brandstifter, der nie ermittelt wurde, nach längerer Pause wieder auf Tour ist. Denn die Einsatzkräfte sind sich sicher: Der Brand wurde gelegt. Candy Schmiedeke dankt den am Einsatz beteiligten Wehren des Umlandes.