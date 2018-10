Drei Punkte beim ersten Heimauftritt

Alexander Dames

Mit einem Sieg und einer Niederlage beendete die 1. Männer-Volleyballmannschaft des VC Blau-Weiß ihren ersten Heimspieltag der noch jungen Saison und kann anhand der schwierigen Vorzeichen zufrieden mit dem Ergebnis sein. Verletzungspech und private Verpflichtungen ließen den Kader vor dem Spieltag merklich schrumpfen, sodass mit Marcel Gumnior aus der 2. Mannschaft sowie dem langjährigen Kapitäns des Teams, Maik Rickel, das Team unterstützten.

Gegen den HSV Cottbus, auf dem Papier der leichtere der beiden Gegner an diesem Tag, sollte eine gute aber nicht überragende Leistung zum verdienten 3:0-Erfolg ausreichen. Auch wenn die Satzstände mit Ausnahme des ersten Abschnitts sehr knapp waren, stellten die Blau-Weißen das am Ende klar bessere Team.

Ein Selbstläufer war der Sieg jedoch nicht. Im zweiten und dritten Abschnitt hingegen gestatteten sich die Brandenburger immer wieder kleine Auszeiten, die Cottbus jedoch nicht in einen Satzerfolg ummünzen konnte und den Hausherren so der klare und wichtige 3:0-Sieg gelang.

Deutlich mehr Gegenwehr stellte dem VC Blau-Weiß der mehrfache Landesmeister USV Potsdam II entgegen. Wie immer mit einer großen Routine ausgestattet, genügte dem Staffelmitfavoriten jedoch eine eher durchschnittliche Leistung.

Der VC Blau-Weiß hingegen konnte nicht an den guten Auftritt vom Spiel zuvor anknüpfen, was gegen einen solchen Gegner zwingend nötig gewesen wäre.Zwar spielte das Team von Kapitän Niklas Altmann fast über die gesamte Spielzeit gut mit, konnte aber die am Ende bittere und etwas zu hoch ausgefallene 0:3-Niederlage nicht verhindern.

Festzuhalten bleibt nach zwei von zwölf Spieltagen, dass die Brandenburger mit zwei Siegen und zwei Niederlagen recht gut in die Saison gestartet sind und vor allem spielerisch deutlich konstanter agieren als in der vergangenen Saison, wo nur mit Glück der Klassenerhalt gelang. Der nächster Spieltag steht erst am 3. November in Schöneiche statt.

VCB: Niklas Altmann, Marten Richter, Maik Rickel, Jannes Fröhlich, Tim Reger, Justus Neu, Tim Ullrich, Rico Puppich, Jochen Kurz, Marcel Gumnior. (dam)