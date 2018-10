Fahrer verdächtig - Akten an Staatsanwalt

dpa

Linstow/Neubrandenburg (dpa) Zwei Monate nach dem Unfall eines Fernbusses auf der Autobahn 19 zwischen Linstow (Landkreis Rostock) und Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Wie ein Polizeisprecher in Güstrow am Dienstag erklärte, steht nun der 44 Jahre alte Busfahrer im Verdacht, den Unfall verschuldet zu haben. Der Beschuldigte schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Gegen den Mann aus Tschechien wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Akten gingen nun an die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, die über das weitere Vorgehen entscheiden soll.

Der Bus war am 17. August auf dem Weg von Stockholm nach Berlin auf der A19 nach rechts in den Straßengraben gefahren und umgekippt. An Bord waren 63 Fahrgäste aus 22 Nationen, darunter 19 Deutsche, sowie zwei Busfahrer, die sich abgewechselt hatten. 22 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Sie wurden aber alle nach kurzer Zeit aus den Kliniken entlassen.

Der Bus gehört einer tschechischen Firma, die für die Firma Flixbus (München) fährt. Ein Gutachter hatte festgestellt, dass es keine technische Unfallursache gab. Der Fahrer blieb unverletzt. Lenk- und Ruhezeiten wurden eingehalten, wie es in dem Gutachten hieß.