Einst das erste Golfresort in Berlin und Brandenburg

Simone Weber

Havelland/Semlin „Ein Ort, an dem die Zeit stehen bleibt und gleichzeitig im Grün verfliegt ...“, so heißt es in der Infobroschüre des Golfresorts. Der seit 1993 in Semlin ansässige Beherbergungsbetrieb, inzwischen mit 27-Loch-Anlage, erhielt kürzlich den Wirtschaftsförderpreis des Landkreises in der Kategorie „Tourismus“. Es war nur eine von sechs Kategorien, in der Landrat Roger Lewandowski die Preise in Ribbeck überreichte.

„Das Golfresort lockt, mit seinem mittlerweile überaus breiten Angebot, nicht nur Golfsportbegeisterte, sondern eben auch die Erholungssuchenden in unsere Region und bietet viele Freizeitmöglichkeiten in der wundervollen Natur des Havellandes. Für herausragend befand die Jury insgesamt die Beständigkeit, das Engagement, letztlich die durchweg positive Entwicklung“, so Lewandowski in seiner im Schloss vorgetragenen Laudatio. „Nicht zuletzt ist die regelmäßige und verbindliche Zusammenarbeit des Teams des Golfresorts mit den verschiedenen Institutionen sowie regionalen Akteuren und Partnern, wie zum Beispiel dem Tourismusverband Havelland, zu würdigen und wichtiger Bewertungs- und Auswahlanlass für die Jury.“

Vor 25 Jahren war das Unternehmen in Semlin das erste Golfresort in Berlin und Brandenburg. Betreiberin ist die Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH. Die durch den in Fachkreisen bekannten Golfplatzarchitekten Christoph Städler ursprünglich geschaffene 18-Loch-Meisterschaftsplatz-Golfanlage wurde 2004 auf eine 27-Loch-Anlage mit Angeboten vom Schnupperkurs, über Abschlagschule bis hin zu Golfwettkämpfen erweitert und präsentiert sich jetzt auf einem 150 Hektar großen Gelände, umgeben von typisch westhavelländischer Natur - mit viel Wasser und Kiefernwäldern.

Das dort befindliche Golf- und Landhotel bietet 72 Zimmer mit Balkon oder Terrasse und punktet ferner mit Wellness- sowie Fitnessbereich. Das wachsende Angebot von Outdoor-Programmen wie Reiten, Segeln, Rad fahren, Westhavelländer Sternentour oder Wandern, Ballon- oder Kanufahrten bis hin zum geführten Jagen wird mit regionalen Partnern geplant und durchgeführt. Eine Besonderheit des Hotelrestaurants ist das Wildbret, das aus dortigem Jagdrevier stammt. „Das durch mich hier zu würdigende Unternehmen ist – das kann ich mit Fug und Recht behaupten – mit seiner Dienstleistung eine Institution im Havelland und weit über dessen Grenzen hinaus bekannt“, so der Landrat weiter. „Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist beeindruckend und exemplarisch für die Potentiale, die insbesondere im westlichen Teil des Havellandes im Bereich des Tourismus bestehen.”

Den Preis für die Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH nahm stellvertretend Bernd Eulitz, Generalmanager des Golfresorts, entgegen. Zu den ersten Gratulanten gehörten Matthias Kühn, Geschäftsführer des Tourismusverbands Havelland, und MBS-Marktdirektor Jürgen Tschirch. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse stellte abermals das Geld für die mit je 1.000 Euro dotierten Wirtschaftspreise zur Verfügung.