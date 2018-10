Sportlicher Vereinsgeburtstag mit Kelle und Pokal

Scheck zum Jubiläum überreicht: Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD, Mitte) – mit TTC-Chef Diethardt Goldenbogen (rechts) und Vize Peter Gogol (links) – gehörte am Sonnabend zu den Gratulanten. © Foto: Wolfgang Gumprich

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Rundum zufrieden mit ihrem Einladungsturnier, das sie am Sonnabend anlässlich des 20-jährigen Bestehens ihres Vereins veranstalteten, sind die Verantwortlichen des Tischtennis-Clubs (TTC) Gransee.

32 Spieler aus Gransee, Zehdenick, Hohen Neuendorf, Leegebruch, Fehrbellin und Petershagen nahmen daran teil. „Das war ein riesiger Spaß für alle Beteiligten“, resümierte der stellvertretende Vorsitzende Peter Gogol am Montag. „Wir haben das ja konsequent bis zum letzten Platz ausgespielt. Die Ü-60er waren abends dann zwar stehend K.o., aber trotzdem richtig happy, das wurde mir bestätigt. Vielleicht nehmen andere Vereine das auch als Anstoß, so ein Zweier-Turnier zu veranstalten, wenn bei ihnen ein ähnliches Jubiläum ansteht “, so Gogol weiter.

In der A-Gruppe (Spieler der Landesliga und -klasse) ließ das Team aus Petershagen nichts anbrennen und sicherte sich die Spitzenposition vor Leegebruch und Zehdenick. Die Gastgeber landeten auf dem vierten Platz. Auch in der B-Gruppe (Kreisliga und darunter) siegte eine Vertretung aus Petershagen, gefolgt von Gransee, Leegebruch und Fehrbellin.

Auch Gransees ehrenamtlicher Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) schaute am Sonnabend in der Turnhalle der Stadtschule vorbei und beglückwünschte die TTC-Mitglieder zu ihrem Vereinsjubiläum. Auch eine Spende aus dem Bürgermeisterfonds der Stadt überbrachte er.

Für die spielerische Leitung beziehungsweise die Vorbereitung zeichneten Gogol zufolge Anka und Michael Mutke verantwortlich. Manfred Kade, der mit seinen 79 Jahren der älteste Aktive des TTC ist, übernahm mit seinem Sohn die Sicherstellung der Verpflegung. Vereinschef Diethardt Goldenbogen und Vize Gogol waren für die Gesamtorganisation verantwortlich. „Aber jeder hat sich mit eingebracht, auch die Spielerfrauen mit Kartoffelsalat, Kuchen und Getränken“, stellte Gogol klar.

„Ich hoffe, dass wir bei ein paar Leuten Interesse wecken konnten, mal selbst Sport zu machen. Zum Tischtennis braucht man ja nicht viel“, sagt er weiter. Für den Anfang könnten auch Schläger seitens des Clubs zur Verfügung gestellt werden. Tischtennis-Training ist fast immer freitags ab 19 Uhr in der Turnhalle der Stadtschule an der Koliner Straße.