Mit der eigenen Tupperdose an der Frischetheke

Malena Eberbach

Oberhavel Seit einem Monat läuft bei der Bio-Company-Filiale in Glienicke ein Test, der es möglich macht, Waren an der Frischetheke in selbst mitgebrachte Dosen gefüllt zu bekommen. Damit soll Plastikmüll verringert werden.

Aber steht die Bio-Company damit tatsächlich allein? Auch in der Neuland-Fleischerei Reinhardt in Glienicke wird auf Nachfrage die bestellte Wurst in einen Mehrwegbehälter gefüllt.

Im Schlemmerladen-Imbiss in Birkenwerder hingegen ist dies nicht möglich. „Das kann ich leider nicht machen, da gibt es Hygienevorschriften“, erklärt Inhaberin Korinna Czernin. Auch in der Rewe-Filiale in Bergfelde verweist ein Verkäufer auf jene Vorschriften. Ein Abfüllen in eigene Schüsseln und Gefäße sei nicht möglich.

„Wir haben selbst sehr lange mit den Hygienevorschriften gerungen“, sagt Imke Sturm, Pressesprecherin bei Bio-Company. „Seit zwei Jahren arbeiten wir an einem Konzept, das mit diesen Vorschriften vereinbar ist. Nun haben wir eine Lösung gefunden, der das Veterinäramt zugestimmt hat.“ Dabei stelle der Kunde seinen Behälter auf ein antibakterielles Tablett. Somit werde gewährleistet, dass der Verkäufer das „fremde Material“ nicht berührt und alles keimfrei bleibt.

Ein ähnliches Konzept sei 2017 auch in Rewe-Filialen in Duisburg und Dinslaken getestet worden, ließ sich dort aber nicht durchsetzen. Praktisch sei es schwer zu handhaben gewesen, und zu wenige Kunden nutzten es. „Wir mussten deshalb wieder zur herkömmlichen Handhabung mit Verpackung zurückkehren“, so Ann-Christin Geers aus der Rewe-Group auf Anfrage. Besondere Sorge habe der „schwer prüfbare Hygienezustand der mitgebrachten Behälter“ gemacht, den das Rewe-Team als kritisch einschätzte. Annett Reinke aus der Abteilung „Lebensmittel und Ernährung“ bei der Verbraucherzentrale in Potsdam erklärt hierzu: „Für den Lebensmittellieferanten ist es die oberste Pflicht der Konzerne, für saubere Lebensmittel zu garantieren.“ Sie räumt ein, dass beim Abfüllen in Mehrwegcontainer immer ein Risiko für den Konzern bestehe. Die Lebensmittelhygiene sei hier schwerer zu garantieren, und im Falle einer Verunreinigung könne das Unternehmen verantwortlich gemacht werden.

Letzten Endes gehe es also nicht nur darum, den Hygienevorschriften zu entsprechen, sondern auch um die Entscheidung der einzelnen Konzerne, weniger Verpackungsmüll zu produzieren. Den Schritt zum verpackungsfreien Einkauf zu wagen, bedeute für sie, dieses Hygiene-Risiko einzugehen, sagt Annett Reinke. Kunden, die trotz aller Schwierigkeiten mit möglichst wenig Plastik durch ihren Einkauf kommen wollen, rät sie, „bewusst auf den Hersteller zuzugehen“. Nur durch die Nachfragen einer großen Zahl von Kunden könne sich ein stärkeres Bewusstsein für eine Verpackungsreduzierung entwickeln.