Große Investitionen in den Nachbargemeinden

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Die Summen, die Gransees Nachbargemeinden im Amtsbereich vergangenes Jahr investiert haben, unterscheiden sich zum Teil deutlich. Von einem sechsstelligen Betrag bis zu null Euro ist alles dabei, wie die von der Verwaltung veröffentlichte Statistik deutlich macht.

Das meiste Geld investierte die Gemeinde Stechlin mit ihren Ortsteilen Dollgow, Menz und Neuglobsow – fast 280 000 Euro. Es wurden 19 Aufträge ausgelöst. Darunter waren kleine Posten zu 1 000 Euro für einen neuen Schaukasten und zu 2 500 Euro für Pflanzen. Zum Großteil floss das Geld der Gemeinde aber in drei Projekte. 120 000 Euro kostete die neue Ausstellungshalle auf dem Dollgower Backofenplatz, 64 400 Euro wurden in den Umbau des Stechlinsee-Centers gesteckt, damit das Café Glasklar dort einziehen konnte. 40 000 Euro flossen in den Neubau des Spielplatzes in Dollgow. Während letzterer komplett an eine Firma vergeben wurde, einen Grünanlagenservice in Wittstock, wurden die Projekte Stechlinsee-Center und Ausstellungshalle gesplittet – in je sechs Einzelaufträge. Ein Viertel des Auftragsvolumens für die Halle ging an Firmen in Oberhavel Nord. Das meiste erledigten aber Unternehmen aus Potsdam, Fehrbellin und Neukirchen (Sachsen).

Je zur Hälfte nach Oberhavel Nord sowie Ostprignitz-Ruppin gingen die Aufträge an die unterschiedlichen Gewerke für das Stechlinsee-Center.

In Großwoltersdorf wurden etwa 36 000 Euro investiert. Größter Posten der sechs durchgeführten Vergaben waren wie berichtet die Geräte für den Spielplatz im Ort für 22 400 Euro.

Es folgt die Gemeinde Sonnenberg mit einem Volumen von 16 700 Euro für vier vergebene Aufträge. Zwei Drittel der genannten Summe macht dabei allein das neue Buswartehäuschen für den Ortsteil Schulzendorf aus, auch wenn es erst in diesem Jahr aufgestellt wurde. Das übrige Geld floss in die Vermessung sowie auch die Baugrunduntersuchung für ein neues Gemeindezentrum im Ortsteil Baumgarten sowie die Lieferung diverser Pflanzen und Verbrauchsmaterial.

Nachdem im Jahr zuvor noch Friedhofsmauer und Trauerhalle instandgesetzt worden waren, wurde 2017 in der Gemeinde Schönermark gar kein Geld investiert.