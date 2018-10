Familienspaß mit Conni und ihren Freunden

Eckhard Handke

Neuruppin Zum zweiten Mal führte das Cocomico Theater ein „Conni“-Familien-Musical im Neuruppiner Stadtgarten auf. Mehr als 400 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern waren am Samstagnachmittag bei „Conni – Das Schul-Musical“ dabei und hatten ihren Spaß.

Die „Conni“-Bücher von Liane Schneider zählen zu den beliebtesten Kinderbüchern und begeistern seit 25 Jahren junge Leser. Eine dieser Geschichten einmal auf einer Bühne zu erleben, hat den Mädchen und Jungen im Stadtgarten gefallen. Das war am lautstarken Mitsingen einiger Lieder, wie der „Buchstaben-Suppe“, zu merken. Die Zuschauer durften Conni und ihre Freunde Anna und Paul mit in die Schule begleiten und waren Teil ihrer Klasse. So wurden auch die Knirpse im Saal von der Lehrerin Frau Sommer unterrichtet. Der strenge Hausmeister Müller, der den Kindern mit seinem „Pünktlich, sauber, ordentlich!“-Rap die Laune verderben konnte, wurde am Schluss freundlicher und machte als Kakadu verkleidet sogar bei einer Schulaufführung mit.