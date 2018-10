Landrat dementiert Gerüchte über Schulabriss in Velten

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Landrat Ludger Weskamp (SPD) hat im Kreistag Gerüchten widersprochen, wonach das jetzige Gebäude der Barbara-Zürner-Oberschule nach einem Neubau abgerissen werden soll. „Das Gebäude wird auch weiterhin zur Verfügung stehen und an den Schulträger zurückfallen“, stellte der Landrat vergangene Woche vor dem Parlament klar. Wie es künftig genutzt werden soll, blieb aber offen.

Der Landrat verteidigte gleichzeitig den geplanten Neubau der Schule, der Platz für mehr Schüler bieten soll. Das bisherige Gebäude sei zwar geeignet für einen dreizügigen Schulbetrieb, biete aber keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten. Schon jetzt seien die Klassenräume deutlich kleiner als die, „die wir üblicherweise in kreiseigenen Schulen haben“. Für einen Erweiterungsbau sei das jetzige Grundstück zu klein. Das bestehende Gebäude könne auch nicht aufgestockt werden.

Inzwischen sei mit den Planungen für einen Neubau begonnen werden. Dieser soll auf einem kreiseigenen Grundstück in der Nähe des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums entstehen. Das Gymnasium selbst wird ebenfalls erweitert. Der Landrat sagte, er sei zuversichtlich, die zusätzlichen Kapazitäten ab dem Schuljahr 2022/23 zur Verfügung stellen zu können. Bereits im Entwurf für den Doppelhaushalt 2019/20 sei entsprechendes Geld für die Planungskosten vorgesehen.

Die Investitionen sind wegen steigender Schülerzahlen nötig. Allerdings bedeuten sie auch, dass in der Gemeinde Oberkrämer keine Oberschule gebaut wird, was viele Eltern gefordert hatten. Weskamp sagte, dass Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) zusätzliche Klassen an den Hennigsdorfer Oberschulen in Aussicht gestellt habe.