Lob und Dank für ehrenamtliche Helfer

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Den letzten Kiezpunkt im Freien in diesem Jahr, bei wunderschönem Herbstwetter, nutzte Projektleiterin Katrin Domke von der Familienberatungsstelle Zehdenick, um allen Beteiligten zu danken.

Sie dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz in diesem Jahr. „Ohne die vielen, fleißigen Helfer würde es den Kiezpunkt nicht geben. Ihre kreativen Ideen, die Hilfe beim Auf- und Abbau, das Kuchen backen zu Festen und der regelmäßige Einsatz machen den Kiezpunkt zu dem, was er nun schon seit drei Jahren ist: ein Ort der Begegnung für alle Menschen, die gern spielen, basteln, sich unterhalten und gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen wollen“, so Domke. Der nächste Kiezpunkt findet am Mittwoch, 14. November, im Speisesaal am ehemaligen Standort der Exin Oberschule in der Marianne-Grunthal Straße statt, der letzte in diesem Jahr dann am 19. Dezember. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr und enden gegen 17 Uhr.