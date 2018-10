Lions Club verkauft erneut Adventskalender für den guten Zweck

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Wetterlage lässt es kaum vermuten: In gut sechs Wochen wird das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet. Auch der Lions Club Oranienburg hat wieder einen Kalender im Angebot. Ab Donnerstag ist er für fünf Euro erhältlich. Der Verkaufserlös geht an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Im vergangenen Jahr kam ein Erlös von rund 3 000 Euro zusammen, sagt Marion Stein-Wilde vom Lions Club.

56 Spender haben in diesem Jahr 115 Preise im Gesamtwert von 6 785,50 Euro zur Verfügung gestellt. Der Hauptpreis: eine Hotelübernachtung für zwei Personen mit Frühstück und Restaurantgutschein im Wert von 600 Euro. Weitere Preise sind Gutscheine für Blumen, Massagen, Weihnachtsstollen, Restaurants und verschiedene Geschäfte. Ein Candle-Light-Dinner für Zwei im Restaurant Boddensee hat den Wert von 149 Euro. Eine Komplett-Autowäsche im Wert von 100 Euro steht ebenso auf der Gewinnliste wie ein Fernglas im Wert von 119 Euro, eine Jahresmitgliedschaft im Golfclub, eine Torte, ein Paar Regenschirme oder eine elektrische Zahnbürste im Wert von 100 Euro.

Erhältlich ist der Kalender ab Donnerstag in den Oranienburger Plentz-Filialen, im Hammer Fachmarkt, in der Schloßparfümerie, der Tourist-Information, im Blumenpavillion Leymann, in Grünlers Backstube, bei Dit Schuhahaus und im Lions Club Bücherladen.