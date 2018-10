Schwerbehinderte Mieter kritisieren ASB Neuruppin

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Würden Sie 75 Euro pro Monat zahlen, um einen Zweitschlüssel für die Wohnung zu bekommen, in der Sie gemeinsam mit Ihrem Partner leben? Vor dieser Frage stehen vier schwerbehinderte Neuruppiner, weil der Arbeiter Samariter Bund genau diese Summe verlangt. Doch ohne diesen Schlüssel kommen sie nicht einmal ins Haus.

Als Hartmut Hentschel und seine Frau Simone vor zwei Jahren von Bingen nach Neuruppin ziehen wollten, hatten sie ihre Wohnungssuche vor allem auf Barrierefreiheit ausgerichtet: Er hat eine 70-prozentige Behinderung, seine Frau eine Behinderung von 50 Prozent. Das Haus in der Neuruppiner Klosterstraße 33 entsprach dem, was sie sich erhofft hatten. Innerhalb der Wohnungen ist alles ebenerdig, die Toiletten lassen sich mit dem Rollstuhl befahren, und ein Aufzug erreicht alle Geschosse, inklusive dem Keller. An der Vorderseite des Hauses gab es eine hölzerne Rampe für alle, für die die Treppe ein zu großes Hindernis bildet. Hentschels sagten zu und zogen im September 2016 ein.

Auch Herbert und Roswitha Raeck unterschrieben einen Mietvertrag und bezogen ihre Wohnung in dem Haus Anfang 2017. Herbert Raeck hat ebenfalls eine 50-prozentige Behinderung, seine Frau sogar einen Grad von 90 Prozent. Dass die Rampe langfristig verschwinden würde, war allen bewusst. Gleichzeitig war ihnen aber von ihrem Vermieter, dem Arbeiter Samariter Bund (ASB) Neuruppin, versichert worden, dass später der behindertengerechte Zugang über die Toreinfahrt des Nachbarhauses möglich sein würde.

Im Mai dieses Jahres wurde dann die Rampe abgebaut. Doch der Zugang über das Nachbargelände erweist sich als problematisch. Denn jede Mietpartei hat nur einen einzigen Torschlüssel erhalten. Das bedeutet für die beiden schwerbehinderten Paare, dass sie nur noch gemeinsam oder einer gar nicht aus dem Haus kommen. „Wir sind jetzt siamesische Zwillinge“, versuchen Hentschels, ihren Humor nicht zu verlieren. Doch im Alltag hakt es immer wieder am fehlenden Schlüssel, auch bei Raecks. Immerhin hat jeder der vier individuelle Termine bei Therapeuten und Fachärzten. Gerade letztere können nicht einfach verschoben werden. Und während bei Hentschels wenigstens noch der erste, der nach Hause kommt, den Schlüssel herunterwerfen kann, ist das bei Raecks nicht möglich, weil sie im Dachgeschoss wohnen.

„Wir haben alles versucht. Wir haben angerufen und mit den Zuständigen geredet. Aber es bleibt dabei“, berichtet Hartmut Hentschel: „Pro Wohnung gibt es nur einen Torschlüssel.“ Vor einem Monat flammte bei den Mietern dann kurz Hoffnung auf, als endlich Post vom Vermieter kam. Doch statt der Zusage wurde darin nur verkündet, dass ein Zweitschlüssel nur „gegen eine monatliche Kostenpauschale von 150 Euro“ abgegeben werden könnte. Diese Kosten müssten auf alle Mietparteien umgelegt werden, die einen solchen Zweitschlüssel wünschen. Von insgesamt zehn Parteien im Haus brauchen das aber nur Hentschels und Raecks. „Wir sollen also jetzt jeder 75 Euro im Monat zahlen, damit wir überhaupt einmal getrennt in unsere Wohnung kommen können“, ist Hartmut Hentschel fassungslos. Der Brief brachte das Fass zum Überlaufen: Das Ehepaar wandte sich an einen Rechtsanwalt. Auf das erste Schriftstück, das dieser Ende September an den ASB aufsetzte, gab es bislang noch keine Reaktion.

Der ASB möchte das Ganze unter Verweis auf den laufenden Rechtsstreit nicht weiter kommentieren. „Ohne die Absprache und Zustimmung der Eigentümer können auch wir als ASB nicht agieren“, erklärte Geschäftsführerin Katrin Köppen am Montag aber immerhin. Man sei mit dem aktuellen Verhandlungsstand mehr als unzufrieden, weswegen es ab 22. November weitere Gespräche mit den Entscheidungsträgern geben werde. „Ich hoffe sehr, dass wir dann auch eine vernünftige Regelung im Sinne aller Beteiligten, insbesondere unserer Mieter, finden werden.“

Auf eine zufriedenstellende Lösung müssen die vier schwerbehinderten Mieter also noch wenigstens einen weiteren Monat warten.