Hochspannung auf dem Roten Sofa

Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Saß da am Sonntagmorgen der kommende Krimi-Star auf dem Roten Sofa in der Mühle Himmelpfort? Mit ihrem Debüt-Kriminalroman „Feinde“ erntete die Autorin Susanne Saygin höchstes Lob bei Lesern und Kritikern.

Anfang Oktober las sie bei der „Crime Cologne“ in Köln, am Sonntag saß die promovierte Historikerin auf dem Roten Sofa und stellte ihren über 300 Seiten starken Thriller vor.

Der deutsch-türkische Kommissar Can (gesprochen: Tschann) muss in Köln einen Doppelmord aufklären. Schon bald werden die Kreise größer, es geht um einen Ring Menschenhändler, die bulgarische und rumänische Roma auf deutsche Baustellen vermitteln und sie um den ausgehandelten Lohn betrügen. Saygin zieht den Kreis noch größer, die Baustellen gehören einem mächtigen Immobilienentwickler, gedeckt wird alles von der deutschen Polizei. Satter Stoff für einen Krimi, der beim Lesen einen eigenen Sog entwickelt. „Ist Can nicht ein Kerl zum Knuddeln, gar zum Verlieben?“ wollte Gastgeber Arno Sommer von der Autorin wissen. „Ja, vor 30 Jahren“, antwortet die, da gab es jemanden, der ihm ähnelt“. Can hat eine Freundin, Isa, von der er sagt „wir wohnen miteinander“, er verliebt sich in ein „Kölsch Määdsche“, eine Marie, die ihn dann – Zufall, oder nicht – zu Karneval sitzen lässt. Isa liebt den Balboa, das ist eine Variante des Swing für enge Räume und ganz flinke Beine. Auf dem Roten Sofa erzählt die Autorin, dass sie diesen Tanz früher einmal getanzt habe, ihre Romanfigur Isa sei aber die bessere Tänzerin. Apropos Musik: Thomas Vogel begleitete am Akkordeon den Vormittag. Fünf Jahre, so erzählte Susanne Saygin den gut 50 Besuchern in der Himmelpforter Mühle, habe sie für das Buch recherchiert, habe Zeitungsausschnitte gesammelt, die sie meistens wörtlich in die Geschichte einbaute. Sie war in Bulgarien und Rumänien, hat mit eigenen Augen die Not und das Elend gesehen. „Großunternehmen kaufen Land im großen Stil auf, um dort Landwirtschaft industriemäßig zu betreiben. Den Biobauern dort fehlen die Arbeiter, weil die im reichen Westen ihr Glück suchen und dann für Dumpinglöhne auf deutschen und anderen europäischen Großbaustellen um den Lohn ihrer Arbeit beschissen werden“. Und der Rezensent möchte ergänzen: In Dortmund ist der Straßenstrich mittlerweile in bulgarischen Händen, 16-, 17-jährige Mädchen werden von ihren Familien aus Bulgarien und Rumänien dorthin zum Anschaffen geschickt. Saygin berichtet von der zweitgrößten bulgarischen Stadt Plowdiw, dort gebe es einen Stadtteil, den die Einwohner nur noch „Gaza“ nennen würden.

Saygin gesteht im Gespräch, dass ihr Buch auch ein Sachbuch hätte werden können, Material sei genug vorhanden. Doch sie habe sich für die Form des Romans entschieden.

Die Handlung verlegt sie nach Köln, in Stadtteile, in die sich der Normal-Tourist höchstens versehentlich verläuft, Ehrenfeld, Chorweiler oder Nippes, also „Veedel“ – für Berliner Ohren: „Kieze“ – im Norden der Stadt, in denen die Arbeitslosigkeit zu Hause ist.

Saygin fängt die Stimmung dort sehr gut ein, da geht es dann auch schon mal sprachlich ruppig und nicht „korrekt“ zu. Ihr Vorteil ist, dass sie als ehemalige Kölnerin, die nun in der Hauptstadt lebt, die Gegend genau kennt und beschreiben kann. Ein Buch, das nach dieser Lesung neugierig macht!