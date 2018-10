Spatenstich für 1. Neubau

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mehr als 10 Millionen Euro werden in den kommenden Monaten in das Wohnquartier der Innenstadt Rathenows investiert. Dabei entsteht ein Neubau in der Forststraße 1/2. Zudem wird der letzte unsanierte zentrale Wohnblock, die Berliner Straße 61-66, komplett modernisiert.

Zum Spatenstich luden am Montag die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) und ihr Kooperationspartner, das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege, ein. Das Gemeinschaftswerk möchte als Generalmieter im Erdgeschoss des Neubaus in der Forststraße eine Senioren-Wohngemeinschaft für demenziell Erkrankte einrichten. „Es wird für uns hier in Rathenow ein großes Erlebnis“, sagte Beate Kämmerling, Leiterin des Gemeinschaftswerks. In der Forststraße eröffnet das Unternehmen seine erste Rathenower Senioren-WG.

Erfahrungen mit dieser Wohnform hat das Gemeinschaftswerk in anderen Niederlassungen im Havelland bereits gesammelt. Neun Zimmer entstehen nun für Senioren, die sich die Küche, das Wohn- und Esszimmer teilen. Jeder kann sein Mobiliar mitbringen. „Die Rathenower haben bereits solche Wohnform nachgefragt“, so Kämmerling.

Trotz dieses zukünftigen Angebots wird die City nicht nur Wohnraum für ältere Kreisstädter bieten. Die KWR lässt in den Etagen zwei bis vier große Wohnungen mit jeweils zwei bis vier Zimmern bauen. „Wir wollen einen gesunden Mix im Innenstadtquartier. Junge Familien suchen große Wohnungen“, so Hartmut Fellenberg, Geschäftsführer der KWR. Bereits 140 Interessenten hätten sich für das Quartier registriert.

Der Neubau in der Forststraße markiert den ersten Bauabschnitt im neuesten Vorhaben im Zentrum. In einem zweiten Abschnitt wird der Block Berliner Straße 61-66 umgestaltet. Die 60 Wohnungen mit kleineren zwei, zweieinhalb bzw. drei Räumen werden barrierefrei zu erreichen sein. Wie der Neubau in der Forststraße erhalten alle Aufgänge einen Fahrstuhl. Zur Komplettierung des Quartierumbaus wird auch der Innenhof umgestaltet. Grün angelegt, ist er mit Fahrzeugen befahrbar, erhält Parkplätze und Spielgeräte.

„Ich bin stolz darauf“, sagt auch Bürgermeister Ronald Seeger zum ersten Neubau-Großprojekt der KWR. „Rathenow war 1989 grau. Nun, auch mit diesem Vorhaben, kann sich unsere innerstädtische Entwicklung sehen lassen.“

Die Investitionen im Stadtumbau werden durch Mittel des Landes unterstützt. Der Abriss des alten Gebäudeteils in der Forststraße wird mit Mitteln des Stadtumbau-Programms gefördert, der Neubau über die Wohnraumrichtlinie. Auf der Internet-Seite des kommunalen Wohnungsbau-Unternehmens wird das Projekt, der Neubau in der Forststraße und die Innenhofgestaltung, in Bild, Wort und Video ausführlich vorgestellt (www.kwr-rathenow.de).