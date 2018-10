Ein blühendes Klassenzimmer für Oranienburgs Schüler

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) 1239 Kinder haben in diesem Jahr das Grüne Klassenzimmer im Schlosspark Oranienburg besucht. Die Unterrichtssaison ist noch lange nicht beendet und wird auch im Winter fortgesetzt.

„Bei uns muss man sich auch mal die Fingernägel dreckig machen und gleichzeitig die Social-Media-Kanäle bedienen“, sagt Reikja Priemuth, die Lehrerin im Grünen Klassenzimmer. Hemdsärmlig packt die Schmachtenhagenerin mit an, wenn ein Baumstamm zersägt wird, sie repariert den Weidenzaun und macht gleichzeitig Fotos vom blühenden Klassenzimmer für Facebook. Und weil der Sommer nicht zu Ende gehen will, summen die Schlossparkbienen des Märkischen Imkervereins genauso emsig um sie herum. Sie fliegen auf Cosmea, Calendula und Herbstastern und naschen auch an herabgefallenen Pflaumen, um genügend Traubenzucker für den Winter zu sammeln.

Für Reikja Priemuth steht allerdings keine Winterruhe an. Sie bietet den naturnahen Unterricht ganzjährig an. „Ich besuche auch die Schulklassen.“, sagt die 35-Jährige, die selbst Mutter von zwei Kindern ist. Seit Januar leitet sie das seit der Landesgartenschau 2009 bestehende Angebot des Grünen Klassenzimmers. Kinder lernen, welche heimischen Baum- und Pflanzenarten im Schlosspark wachsen und welche Insekten ihnen dort begegnen. Allein 35 Schmetterlingsarten hat Reikja Priemuth im Park schon entdeckt, zwei davon zum ersten mal: Pflaumenzipfelfalter und Eichenzipfelfalter. „Es sind aber auch bereits Arten verschwunden“, sagt die studierte Geologin, die den Kindern auch viel über Gesteinsarten berichten kann.

Beide Wissensgebiete will Reikja Priemuth nun zusammenbringen. Das Rosenbeet im 5 000 Quadratmeter großen Klassenzimmer soll durch eine Trockengraslandschaft ersetzt werden. Jürgen Höhn, Geschäftsführer des Schlossparkbetreibers TKO, rümpft noch etwas die Nase, wenn er daran denkt, dass Rosen, Lavendel und Fetthenne ein paar Gräsern weichen sollen. Noch stehen die Rosen in satten Pinktönen in voller Blüte. Bald sollen sie ins Gartenzimmer „Liebe“ im neuen Schlosspark verpflanzt werden. Für die Umgestaltung zur Trockengraswiese, die heimischen Insekten und Faltern einen neuen Lebensraum geben soll, steuert das Landesumweltministerium 955 Euro Förderung bei. „Für den Unterricht im Grünen Klassenzimmer kann ich das Rosenbeet kaum gebrauchen“, satt Reikja Priemuth. Die Glatthaferwiesen locken dagegen seltene Arten an, die während des Unterrichts im Grünen Klassenzimmer bestaunt werden können.

Winterfrei gibt es übrigens nicht. Reikja Priemuth berichtete auch im Winter über alles, was es in der Natur zu entdecken gibt. Für den Unterricht und die Gartenarbeit hat die Leiterin einen neuen Helfer an ihrer Seite. Niklas Münz leistet seit 1. September ein Freiwilliges Ökologische Jahr. Der 18-Jährige ist Nachfolger von Silas Gerstl. „Ich will mich noch etwas orientieren, bevor ich mich für einen Beruf entscheide“, sagt Niklas Münz. Mit seinem Eltern ist er im Sommer von Meckenheim bei Bonn nach Mühlenbeck gezogen. Jetzt lernt er im Grünen Klassenzimmer selbst viel Neues. Inzwischen hat er auch Führungen übernommen. Die Kinder gehen mit ihm auf Entdeckertour, probieren Kräuter, erfahren Wissenswertes über das Wasser und den Boden, die Vögel und Insekten, ziehen die Schuhe und Strümpfe aus, um über den Barfußpfad zu laufen. Der nächste Sommer kann also kommen!