L 18 steht vor der Abstufung

Christian Schönberg

Rägelin (MOZ) Ein Ort der Freude war am Montagmorgen Rägelin. Die Kita-Kinder führten auf niedliche Art und Weise text- und melodiesicher Lieder auf. Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse durchschnitt das Band zur Freigabe der neuen Ortsdurchfahrt. Und die Lkw brausten nicht mehr so laut an den Häusern vorbei wie noch vor der Sanierung.

Temnitzquells Bürgermeister Johannes Oblaski (SPD) weiß noch wie es war: Die Betonplatten der alten Piste waren gebrochen, die Dehnungsfugen hatten sich verbreitert. Die L 18 war in einem schlimmen Zustand. Die Anwohner mussten das unmachbare Kunststück leisten, sich die Ohren zu- und das Geschirr im Schrank festzuhalten, wenn einer der vielen Lkw am Haus vorbei rollte.

Doch das ist nun Geschichte. Der Fahrbahnbelag ist neu, die Verkehrsinseln an den Ortseingängen sorgen für vorsichtigere Fahrweise auf der Dorfstraße. In Katerbow hat das bereits funktioniert. Nur eines fehlte nun in Rägelin, wie Oblaski anmerkte: „Vor der Kita muss noch ein Tempo-30-Schild hin. Die Gesetze schreiben das ja vor“, sagte er mit Blick auf eine neue Bundesgesetzgebung.

Tatsächlich ist das neue Schild für die Kita schon beantragt. Das Problem: Die Höchstgeschwindigkeitsbeschränkung darf nur für den Kita-Betrieb gelten. Dazu sind Zusatzschilder nötig. „Weil jede Kita einen eigenen Betrieb hat, brauchen wir da immer Extra-Lieferungen“, so ein Mitarbeiter der Landes-Straßenmeisterei. Die Zusatz-Zeichen seien nun bestellt, es dauere aber mit der Auslieferung.

Was Oblaski ebenfalls Sorge bereitet: Das Land will die Landesstraße 18 abgeben, entweder an den Landkreis oder sogar an die Gemeinde. Sie müsste sich dann um den weiteren Erhalt und deren Finanzierung kümmern. Keine gute Idee, findet Oblaski: „Wir können uns in unserem strukturschwachen Raum nur über Schlüsselzuweisungen finanzieren.“ Da reiche das Geld für solch eine wichtige Verkehrsader nicht. Schließlich müsse man auch bedenken, dass das Amt Temnitz von Rägelin bis runter nach Garz enorm groß ist und schon viele Gemeindestraßen habe. Und selbst, wenn der Kreis und nicht die Gemeinde die Straße erhält: auch jener werde von den Städten und Gemeinden über die Umlage finanziert.

Tatsächlich ist das Land schon weit fortgeschritten mit seinen Abstufungsplänen, die aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes kommen sollen (RA berichtete). Offiziell heißt das Projekt nach dem Vorbild anderer Bundesländer „Zukunfts–Perspektiven für das Landesstraßennetz“, wie Ines Jesse betont. Sie verweist darauf, dass der Rechnungshof den Blick auf 2 000 Landesstraßen-Kilometer geworfen hatte, das Kabinett aber noch einmal 300 Kilometer herausgenommen hat, wenn es beispielsweise landesübergreifende Straßen waren. Die Temnitzqueller L 18 ist aber nicht darunter. Sie liegt komplett im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Die Anhörung im Ausschuss zum Zukunftskonzept wird Anfang November erfolgen“, so Jesse. „Wir wollen die Kommunen am Entscheidungsprozess beteiligen, und sie sollen auch finanzielle Unterstützung bekommen“, versprach sie.

Im Übrigen werde es auch nach den für den 1. September geplanten Landtagswahlen wieder ein 100-Millionen-Euro-Programm für Ortsdurchfahrten von Landesstraßen geben. Aus solch einem Topf war die Erneuerung der L18-Ortsdurchfahrtsstraße in Rägelin, aber auch zuvor in Katerbow finanziert worden. Das Programm hat sich laut Ines Jesse bewährt: „Wir stärken damit nicht nur den ländlichen Raum, sondern erhöhen auch die Verkehrssicherheit.“