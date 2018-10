Verwaltung bleibt arbeitsfähig

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bis zur Wahl eines neuen Bürgermeisters führt sein Stellvertreter Dirk Wendland die Amtsgeschäfte fort.

„In der Zeit bis zum Dienstantritt des neugewählten Bürgermeisters wird – wie rechtlich vorgesehen – der gewählte Stellvertreter des Bürgermeisters die Amtsgeschäfte weiterführen und das, wie bisher auch, in Zusammenarbeit zwischen Stadtpolitik und Stadtverwaltung zum Wohle unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger“, hat Dirk Wendland auf schriftliche Nachfrage klargestellt. Bevor die Wahl eines neuen Bürgermeisters konkret wird, werde der Antrag von Amtsinhaber Arno Dahlenburg (SPD) auf Versetzung in den Ruhestand der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt. „Der genaue Wahltermin wird dann in Abstimmung zwischen Stadtpolitik, Stadtverwaltung und Kommunalaufsicht des Landkreises festgelegt“, führte Wendland weiter aus. Zweite stellvertretende Bürgermeisterin ist Verena Rönsch. Sie wurde verwaltungsintern vom Bürgermeister dazu bekannt.

Für einige Irritationen haben derweil Äußerungen des Vorsitzenden des SPD-Ortsvereines Manfred Rißmann gesorgt. Am Tag nach der Entscheidung von Arno Dahlenburg (SPD), sein Amt vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen aufgeben zu wollen, erklärte Rißmann, dass er niemanden in Zehdenick kenne, der das Bürgermeisteramt übernehmen könne. Rißmann stellte klar, dass er niemanden im SPD-Ortsverein kenne, der das Bürgermeisteramt übernehmen könne. „Ad hoc kenne ich niemanden, der es machen könnte“, stellte der SPD-Ortschef am Tag drauf klar.