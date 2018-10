Grüne suchen Kandidaten für Kommunalwahlen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Kreis-Grünen haben sich am Sonnabend im Schloss und Gut Liebenberg getroffen, um das kommende Wahljahr zu planen. Ihr Schwerpunkt lag dabei auf der Kommunalwahl. Oberhavels Grüne geben sich hoch motiviert. „Wir wollen uns inhaltlich streiten, miteinander um die besten Lösungen ringen und zum Schluss ein erstklassiges Wahlprogramm präsentieren“, teilte Julia Schmidt, Sprecherin der Grünen Oberhavels, am Montag mit.

Demnächst sind nicht nur Parteimitglieder gefragt. Aktuell zählen die Grünen rund 110 Mitglieder. „Wir freuen uns insbesondere über Mitarbeit aus der Bevölkerung. Politik ist schließlich kein Selbstzweck“, ergänzt Thomas von Gyzicki, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag.

Neben der inhaltlichen Schwerpunktsetzung und organisatorischen Aspekten stand am Sonnabend bei den Grünen in Liebenberg auch die Frage nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Listen in den Städten und Gemeinden im Mittelpunkt.

„Unser Ziel ist es, in möglichst vielen Gemeinden grüne Listen mit überzeugenden Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen“, fasst Heiner Klemp, Stadtverordneter in Oranienburg, zusammen. Eine Parteimitgliedschaft sei dabei „nicht zwingend ein Kriterium“. Wichtig sei die Begeisterung für grüne Themen wie Umweltschutz, lebenswerte Städte und Gemeinden und der Zusammenhalt der Gesellschaft, „sowie der Wille, aktiv zu werden, etwas verändern zu wollen“, so Klemp weiter.

Dazu planen die Grünen in Oberhavel mehrere Infoveranstaltungen, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen.