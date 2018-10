Mitbegründer verlassen Förderverein der Stasiopfer-Gedenkstätte

dpa

Berlin (dpa) Zwei Mitbegründer des Fördervereins der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen - Wolfgang Wieland und Lukas Beckmann - haben den Verein verlassen.

Bei der Neuwahl des Vorstands am Montag sei die Chance auf einen personellen und politischen Neubeginn nicht genutzt worden, teilten die beiden ehemaligen Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin mit. Alle neu gewählten Mitglieder würden vom bisherigen Vorsitzenden Jörg Kürschner unterstützt, kritisierten Wieland und Beckmann. Der Journalist Kürschner schreibt für die rechte Wochenzeitung „Junge Freiheit“ und ist daher bei Teilen des Vereins umstritten. Ihm wurde eine Nähe zur AfD vorgehalten.

„Ich kann dazu nur sagen: Das sind schlechte Verlierer“, sagte Kürschner der Deutschen Presse-Agentur. Das Wahlergebnis sei eindeutig gewesen. Er habe seine Konsequenz aus der Kritik an ihm bereits gezogen: „Ich bin ja zurückgetreten“, so Kürschner. Neuer Vorsitzender ist demnach Andreas Borsch, Inhaber des Buchladens in der Gedenkstätte, Stellvertreterin Edda Schönherz, Zeitzeugenreferentin.

Im Sommer hatte der inzwischen suspendierte Direktor der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Gedenkstätte wegen der inneren Konflikte auf Eis gelegt. Dieser Zustand halte an, so Kürschner. Nach Knabes Entlassung gebe es keinen Ansprechpartner mehr.