Hennigsdorfer Parteien wollen Laternenwerbung zur Wahl stark einschränken

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Es war Hennigsdorfs SPD-Vorsitzenden ein eigenes Pressegespräch wert: „Wir wollen im Wahlkampf fürs Stadtparlament neue Wege gehen und auf Laternenplakatierung verzichten“, verkündete Patrick Krüger am Dienstag. Man würde sich freuen, wenn sich andere Parteien der ökologisch sinnvollen Aktion anschließen. Das werden sie offensichtlich. Denn die Idee dazu, so Ursel Degner, sei fraktionsübergreifend im Sommer auf einer Fahrt in die Partnerstadt Sroda geboren worden. Die Linke hatte schon – im Gegensatz zur SPD – im Bürgermeisterwahlkampf 2017 auf kleine Plakate verzichtet. Laut Degner seien jetzt auch CDU und Bürgerbündnis mit im Boot.

„Nichts!“, antwortet Krüger auf die Frage, wie viel die Partei mit dem Verzicht sparen. Man werde mehr in Großplakate investieren. Das habe durchaus einen ökologischen Effekt: „Die sind aus Papier, die kleinen Plakate aus Kunststoff“, argumentierte SPD-Vorstandsmitglied Udo Hoffmann. Ganz könne man auf Wahlplakate, darin sind sich SPD und Linke einig, nicht verzichten. Man wolle die Straßen nicht der AfD überlassen. „Dass die auf die Plakate nicht verzichten wird, ist so sicher, wie das Amen in der Kirche“, meint Hoffmann. Außerdem: Bunt dürfte es dennoch werden. Für die zeitgleich am 26. Mai stattfindenden Kreistags- und Europawahlen hat die Hennigsdorfer Idee keinen Einfluss.

Ohne Namen nennen zu wollen, bestätigte Krüger, der seiner Partei als Spitzenkandidat zur Verfügung steht, dass die SPD bei der Kandidatensuche bereits sehr weit gekommen ist. Wie 2013 werden etwa zwei Dutzend Namen auf der Liste stehen, davon zur Hälfte neue Gesichter. „Ich bin sehr stolz, dass wir unsere Frauenquote auf 600 Prozent erhöhen“, sagt Krüger. Im Klartext: Statt einer kandidieren diesmal sechs Frauen. Auf eine Kandidatur sei auch Alt-Bürgermeister Andreas Schulz angesprochen worden, 2013 mit 8 211 Stimmen das Zugpferd. Er habe aber mitgeteilt, nicht zur Verfügung zu stehen.

In den Mittelpunkt des Wahlkampfs werden laut Krüger und Hoffmann das Wohnungsproblem und das neue Stadtbad rücken. Die Sozialdemokraten wollen sich „für ein neues Stadtbad zu nicht exorbitanten Kosten einsetzen“, so Krüger. Wo die finanzielle Grenze für die SPD liegt, ließen beide aber offen. Eine Sanierung des alten Bades werde nicht befürwortet. Während sich Krüger dafür erwärmen kann, zum Bau des Stadtbads – wie bereits einmal geplant – einen Bürgerentscheid durchzuführen, lehnt Hoffmann das ab. Im Ortsverein sei darüber mit den knapp 60 Mitglieder aber noch nicht diskutiert worden.