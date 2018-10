Neuer finanzieller Anreiz für angehende Ärzte in Oberhavel

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Gleich mit mehreren guten Nachrichten für Oberhavel und Brandenburg traten am Dienstagnachmittag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke) in Oranienburg vor die Presse.

So erhalten Oberhavels Kommunen 2019 und 2020 deutlich mehr Geld vom Land. Wie Finanzminister Christian Görke mitteilte gebe es deutliche höhere Schlüsselzuweisungen. Nach derzeitiger Prognose stehe den Oberhavel-Kommunen ab 2019 rund 5,6 Millionen Euro mehr zu Verfügung. Das entspricht einem Plus von mehr als sieben Prozent. Insgesamt erhalten die Kommunen des Landkreises voraussichtlich rund 82,7 Millionen Euro. Görke geht davon aus, dass sich der positive Tendenz bis mindestens 2022 fortsetzt.

Einen besonderen Blick auf die Zukunft der medizinischen Versorgung in Brandenburg hatte am Dienstag Dietmar Woidke. Mit einem Millionenprogramm für ein Medizinstudenten-Stipendium will er junge Ärzte in unterversorgte Regionen des Landes ansiedeln. „1 000 Euro im Monat erhalten alle Medizinstudenten, wenn sie sich anschließend fünf Jahre in einer Region niederlassen, in der wir einen Ärztebedarf haben“, kündigte Woidke an. Das Stipendium soll es ab 2019 geben. 2,4 Millionen Euro stünden dafür im kommenden Jahr bereit. Woidke rechnet mit 50 bis 100 Medizinstudenten pro Jahr. „Das ist gut angelegtes Geld“, so Woidke. Auch für die Entwicklung der Krankenhäuser stockt das Land im Doppelhaushalt 2019/2020 auf 60 Millionen Euro auf.

Das gesamte Brandenburger Kabinett hatte am Dienstag in Oranienburg getagt. Nach der Sitzung besuchten Kulturministerin Martina Münch und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) die Gedenkstätte Sachsenhausen. Sie teilten mit, dass das Kulturministerium die Arbeit der Gedenkstätten-Stiftung in diesem Jahr mit rund 3,5 Millionen Euro unterstützt.

Weitere Minister waren unter anderem in Schmachtenhagen, Hennigsdorf und Wensickendorf unterwegs.