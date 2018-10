„Überlebenstraining“ für Seiteneinsteiger

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Situation an den brandenburgischen Schulen soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ein ganz heißes Thema im kommenden Landtagswahlkampf werden. Landesvorsitzender Günther Fuchs will vor allem die mangelhafte Ausbildung der Seiteneinsteiger ins Zentrum der Debatte stellen, sagte er dieser Zeitung. Das Kind ist im Brunnen, beschreibt er die Situation. Die Politik habe trotz ständiger Mahnungen in den vergangenen zehn/fünfzehn Jahren nicht genügend Lehrer ausgebildet und eingestellt. Jetzt müsse man auf absehbare Zeit damit leben, Seiteneinsteiger zu rekrutieren.

Allerdings fordert Fuchs mehr Anstrengungen, diese zu qualifizieren. Die berufsbegleitenden Kurse dürften nur die Ausnahme sein. Fuchs fordert seit Langem einen dreimonatigen Kurs für die Seiteneinsteiger, bevor sie das erste Mal vor die Klassen treten.

Das Bildungsministerium kündigte für dieses Schuljahr den ersten derartigen Kompaktkurs an – für 70 Seiteneinsteiger. Eingestellt wurden in diesem Schuljahr aber 682 Lehrkräfte ohne die entsprechenden Abschlüsse. Fuchs bezeichnet die Kompaktkurse als „Überlebenstraining“ für die Neuen. Dort würden sie das nötigste Rüstzeug erhalten, bevor sie das erste Mal allein vor den Schülern stehen. In diesen Kursen ließe sich auch feststellen, wer für den Beruf geeignet ist oder nicht – ohne dass das an den Schülern erprobt wird.

Die berufsbegleitende Qualifizierung ist laut Fuchs ein „Experiment am Kind“. Das System der Qualifizierung müsse komplett umgestellt werden, auch wenn das Land dann drei Monate lang das Personal bezahlt, bevor es in den Schulen eingesetzt werden kann.

Da die meisten Seiteneinsteiger an Grundschulen unterrichten und dort in den kommenden Jahren noch mehr Abgänge erfahrener Lehrer zu erwarten sind, fürchtet Fuchs um die Vermittlung der Grundkenntnisse. Darauf müsse sich die Politik jetzt unbedingt konzentrieren. Die Entlastung der Situation durch eine höhere Zahl der Studenten ab kommendem Jahr sieht Fuchs sehr skeptisch. Bevor die Absolventen fertig sind, vergehen sechs bis sieben Jahre, und es gebe keine Garantie, dass sie in Brandenburg bleiben.