Glyphosatwerte nicht mehr erhöht

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Information in einer Beratung des Landwirtschaftsausschusses des Kreistages sorgte im Nachgang für Aufregung. Der Pflanzenschutzdienst informierte über erhöhte Glyphosatwerte im Grundwasser. Was bedeuten diese Ergebnisse, so die Frage jüngst in Gusow-Platkow.

„Ich stehe mit dieser Information am öffentlichen Pranger“, klagte der Landwirt Marnix van Damme im Gemeinderat von Gusow-Platkow. „Ich wirtschafte seit 15 Jahren in der Gemarkung Platkow. Wir haben in all den Jahren immer weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt als erlaubt waren.“ Jens Zimmer vom Pflanzenschutzdienst des Landes hatte auf Nachfrage von Jan Sommer (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt, dass bei Messungen 2015 im Raum Platkow sowie in Altlangsow, Sachsendorf und Hackenow die höchsten Werte festgestellt worden waren. Mehr als diese Aussage hatte es jedoch nicht gegeben.

„Was bedeutet das für uns?“ wollte Bürgermeister Karlheinz Klein wissen. Man sei beunruhigt und erstaunt, dass es bis heute keine Information an die Gemeinde gegeben hat. „Wir wissen nicht, was wir Bürgern, die sich mit Nachfragen an uns wenden, sagen sollen.“ Auch Landwirt van Damme zeigte sich erstaunt. Zu keinem Zeitpunkt habe ihn irgendeine Behörde über die damaligen Messdaten und mögliche Folgen informiert. Im Landwirtschafts- sowie im Gesundheitsamt des Kreises gab es ebenfalls keine Informationen oder Auflagen-Hinweise.

Die Wasserverbände Buckow und Seelow gaben auf MOZ-Nachfrage Entwarnung. „Unser Trinkwasser wird regelmäßig auf verschiedene Pflanzenschutzmittel untersucht“, so WAZ-Vorsteher Gerhard Schulze (Seelow). Gebe es Anstiege in der Belastung, gehe man dem nach. „Unser Trinkwasser ist einwandfrei.“ Das bestätigte auch Volker Puhlmann vom Buckower Verband.

Den Turnus der Kontrollen gebe das Gesundheitsamt vor. Sollte es bei einem Inhaltsstoff Überschreitungen geben, werde der Brunnen im jeweiligen Bereich still gelegt, würde nach Ursachen geforscht und eine Zuschaltung erst wieder erfolgen, wenn die Messdaten einwandfrei sind. „Das aber gab es bisher sehr selten“, so der Geschäftsführer.

Das Problem im besagten Fall ist der Zeitpunkt. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt versicherte auf MOZ-Nachfrage: Nachfolgende Messungen haben ergeben, dass die Glyphosatkonzentrationen wieder unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,03 µg/l lag. Der Schwellenwert für Glyphosat im Grundwasser liegt bei 0,1 µg/l. „Die Ursache war nicht lang andauernd“, so Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade. Auch bei ordnungsgemäßer Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln könne es zu witterungsbedingtem Eintrag von Glyphosat ins Grundwasser kommen. Unsachgemäße Verwendung sei ebenso denkbar. Aus welcher Quelle die erhöhten Glyphosatwerte in den genannten Messstellen stammten, sei nicht mehr zu rekonstruieren, da Sickerwasser bis zu zehn Jahren in das Grundwasser eindringen könne.

Bezüglich der Trinkwasserqualität bestätigt Jens-Uwe Schade: „Die Wasserversorgungsunternehmen führen an ihren Wasserwerken zwecks Sicherung der eigenen Trinkwasserressourcen eine Überwachung an Vorfeldmessstellen durch. Sie sichern durch eigene Untersuchungen im Trinkwasser, dass die Verbraucher einwandfreies Trinkwasser gemäß den Vorgaben nach Trinkwasserverordnung erhalten. Wasser mit Glyphosatgehalten über 0,1 µg/l darf nicht als Trinkwasser genutzt werden.“

Das Landesamt erstellt alle fünf bis sechs Jahre einen Bericht zur Grundwasserbeschaffenheit. Der letzte galt für den Zeitraum von 2006 bis 2012. „Darüber hinaus werden die Daten an den Pflanzenschutzdienst im Landesamt übermittelt, der im Rahmen der Möglichkeiten prüft, ob im betreffenden Gebiet Pflanzenschutzmittel und speziell auch glyphosathaltige Mittel ordnungsgemäß angewendet werden“, ergänzt Schade. So kam letztlich die Information in den Landwirtschaftsausschuss. Schade versichert, dass jährlich Untersuchungen an den Grundwassermessstellen durchgeführt werden und nach 2015 keine Überschreitungen mehr festgestellt wurden.

Der Bericht zur Grundwasserbeschaffenheit im Internet: https://bit.ly/2RMR55f