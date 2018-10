Bad Freienwalder verarbeitet Erkrankung mit Buch

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „Aus der Spur – jenseits der Hoffnung“ ist der Titel des neuesten Buches von Dr. Rainer Ehritt. Der Bad Freienwalder Zahnarzt erkrankte 2011 an einer schweren Depression, „die mich für 14 Monate aus dem Alltag katapultierte, die mich niederwarf und mir fast das Leben nahm“. Heute sei er die Erkrankung nicht völlig losgeworden, habe aber gelernt, mit ihr zu leben und sei wieder in der Lage, sein Leben zu gestalten. Sein Abdriften in die Krise und den Weg zurück ins Leben hat er im „Tagebuch einer Depression festgehalten, wie der Untertitel des druckfrisch erschienen Buches lautet.

„Da ich neben meiner zahnärztlichen Tätigkeit Bücher schreibe, beschloss ich, mich dem Thema Depression in diesem Buch zu widmen“, erklärt der Autor. „Darin wird der Weg des Protagonisten analysiert, die zerstörerische Kraft der Erkrankung mithilfe von Tagebuchaufzeichnungen eindrucksvoll belegt und der lange Weg beschrieben, der gegangen werden muss, um dem Leben wieder eine Chance zu geben“, umreißt Rainer Ehritt den Inhalt des Buches.

Ein sechs Monate langer Klinikaufenthalt ermöglichte ihm Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten der Therapie. Gleichzeitig offenbarten sich Defizite der Behandlung wegen fehlenden Personals und unzureichenden Möglichkeiten des Gesprächs mit Psychotherapeuten. „Dass eine Unterstützung durch Medikamente zwingend erforderlich ist, wird klar herausgearbeitet“, unterstreicht der Autor. Er verschweigt dabei nicht die Schwierigkeiten und Probleme, die die Rückkehr in den Berufsalltag mit sich bringt. Noch immer gebe es in schwierigen Situationen Probleme. „Opfer einer Depression bleiben gezeichnet“, sagt Rainer Ehritt.

„Mein Anliegen ist es, mit dem Inhalt meines Buches bei Angehörigen, einen Prozess des Verstehens anzustoßen“, erklärt der Autor. Sie sollen Verständnis für den Erkrankten entwickeln und ihm letztlich Vergebung gewähren. Den Erkrankten und Genesenden wolle er Hoffnung schenken, dass es Hilfe und Therapie gebe.

„Aus der Spur – jenseits der Hoffnung“, von Rainer Ehritt, tredition-Verlag.